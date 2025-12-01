Language
    सोनीपत में STF ने रोहित गोदारा गैंग के सात शूटर दबोचे, आठ पिस्टल और 200 कारतूस बरामद

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 12:48 PM (IST)

    सोनीपत में एसटीएफ ने रोहित गोदारा गैंग के सात शूटरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से आठ पिस्टल और 200 कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के निवासी शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सोनीपत में एसटीएफ द्वारा रोहित गोदारा गैंग के सात शूटर गिरफ्तार किए गए। जागरण

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में एसटीएफ ने रोहित गोदारा गैंग के सात गैंग शूटरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से आठ पिस्टल और 200 कारतूस बरामद किए गए है।

    वहीं, गिरफ्तार आरोपी रोहित सोनीपत के कटवाल गांव, मोहम्मद साजिद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के गांव रसूलपुर, हाल पता पंजाब के जीरकपुर के गोल्डन एन्कलेव, मकान नंबबर 5, मानव कुमार बिहार के जिला खगरिया जिला के गांव खगरिया, हाल पता लुधियाना बाईपास उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के विकास पाल हाल पंजाब के लुधियाना, पंजाब के पटियाला के गांव बूटगढ़ के हैप्पी, पटियाला की संजय कॉलोनी के जबरजंग और मोहाली के खेड़ी गुर्जर के विजय को गिरफ्तार किया है।

     
