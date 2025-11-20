Language
    Sonipat News: बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में सड़क की रिपेयरिंग शुरू, लोगों को मिलेगी राहत

    By Ashish Mudgil Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:11 PM (IST)

    गन्नौर में बड़ी औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत HSIIDC ने शुरू कर दी है। भारी यातायात के कारण सड़क पर गड्ढे हो गए थे, जिसके बाद विभाग ने पांच लाख रुपये का टेंडर जारी किया। स्थानीय लोगों और उद्योग प्रतिनिधियों ने इस कार्य पर संतोष जताया है। मरम्मत के बाद सड़क के सुगम होने की उम्मीद है।

    Hero Image

    गन्नौर से बड़ी औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने वाली मुख्य सड़क का रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया।

    संवाद सहयोगी, गन्नौर। गन्नौर से बड़ी औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने वाली मुख्य सड़क का रिपेयरिंग का काम एचएसआइआइडीसी ने शुरू कर दिया गया है, जिससे रोजाना इस मार्ग से आने-जाने वाले हजारों कर्मचारी, मजदूर और वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी।

    पिछले दिनों भारी यातायात के कारण सड़क पर गड्ढे हो गए थे। इस पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए सड़क की मरम्मत के लिए पांच लाख रुपए का टेंडर जारी किया और एजेंसी ने काम शुरू कर दिया है।

    स्थानीय लोगों और उद्योग प्रतिनिधियों ने सड़क सुधार कार्य शुरू होने पर संतोष जताया है। उनका कहना है कि मरम्मत पूरी होने के बाद यह मार्ग फिर से सुगम होगा। एमएसएमई औद्योगिक एसोसिएशन बड़ी के प्रधान नवीन कौशिक ने कहा कि सड़क की मरम्मत शुरू होना उद्योग क्षेत्र के लिए राहत की बात है। हजारों कर्मचारी इसी मार्ग से गुजरते हैं।

    उम्मीद है कि रिपेयरिंग के बाद सड़क पहले से अधिक मजबूत और सुरक्षित होगी। एचएसआइआइडीसी बड़ी के जेई अजीत कुंडू ने बताया कि एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मरम्मत कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा किया जाए। प्रयास है कि सड़क पर दोबारा समस्या न आए और लोगों को बेहतर सुविधा मिले।