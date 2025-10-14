सोनीपत में सड़क हादसे में पति की मौत, गोद में बच्चा लेकर तलाशती रही पत्नी 

संवाद सहयोगी, खरखौदा। रविवार की शाम को खरखौदा-दिल्ली मार्ग पर पिपली के शनि मंदिर के पास हुए सड़क हादसे में 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई। बिहार के देवरिया का रहने वाला सोनू कुमार यादव हाल समय में पिपली गांव में अपनी पत्नी व तीन बच्चों के साथ रह रहा था और सैदपुर स्थित ईंट भट्ठे पर पत्थेर का काम करता था और भट्ठे से ही काम कर रविवार को घर लौट रहा था।

इसी बीच उसकी बाइक को कैंटर ने टक्कर मार दी और हादसे में उसकी जान चली गई। मृतक सोनू कुमार यादव की पत्नी विमल कुमारी का कहना है कि रविवार को जब उसका पति सोनू भट्ठे से नहीं लौटा तो वह छोटे बेटे को गोद में लेकर उसकी तलाश में घर से निकली, लेकिन कहीं पर उसका पता नहीं चल पाया।

रात को वह भट्ठे पर भी गई, लेकिन वहां पर भी पता चला कि उसका पति तो काम करने के बाद यहां से बाइक लेकर जा चुका है, थक-हारकर वह जब घर पहुंची तो सोमवार की सुबह उसे सूचना मिली कि रात को सड़क हादसे में उसके पति की मौत हो गई है, जिसका शव खरखौदा के सरकारी अस्पताल में रखा हुआ है।