Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनीपत में सड़क हादसे में पति की मौत, गोद में बच्चा लेकर तलाशती रही पत्नी 

    By Harish Bhoriya Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 12:54 PM (IST)

    खरखौदा में एक सड़क हादसे में सोनू यादव नामक एक युवक की मौत हो गई। वह ईंट भट्ठे पर काम करता था और रविवार को घर लौटते समय दुर्घटना का शिकार हो गया। उसकी पत्नी, विमल कुमारी, उसे रात भर तलाशती रही। पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, खरखौदा। रविवार की शाम को खरखौदा-दिल्ली मार्ग पर पिपली के शनि मंदिर के पास हुए सड़क हादसे में 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई। बिहार के देवरिया का रहने वाला सोनू कुमार यादव हाल समय में पिपली गांव में अपनी पत्नी व तीन बच्चों के साथ रह रहा था और सैदपुर स्थित ईंट भट्ठे पर पत्थेर का काम करता था और भट्ठे से ही काम कर रविवार को घर लौट रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी बीच उसकी बाइक को कैंटर ने टक्कर मार दी और हादसे में उसकी जान चली गई। मृतक सोनू कुमार यादव की पत्नी विमल कुमारी का कहना है कि रविवार को जब उसका पति सोनू भट्ठे से नहीं लौटा तो वह छोटे बेटे को गोद में लेकर उसकी तलाश में घर से निकली, लेकिन कहीं पर उसका पता नहीं चल पाया।

    रात को वह भट्ठे पर भी गई, लेकिन वहां पर भी पता चला कि उसका पति तो काम करने के बाद यहां से बाइक लेकर जा चुका है, थक-हारकर वह जब घर पहुंची तो सोमवार की सुबह उसे सूचना मिली कि रात को सड़क हादसे में उसके पति की मौत हो गई है, जिसका शव खरखौदा के सरकारी अस्पताल में रखा हुआ है।

    एक तेज रफ्तार कैंटर चालक ने उसके पति की बाइक को पिपली के शनि मंदिर के पास टक्कर मार दी, जिससे उसके पति की मौत हुई। पुलिस ने विमल कुमारी की शिकायत पर कैंटर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।