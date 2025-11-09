Sonipat Accident: सड़क हादसे में नपा पार्षद के बड़े भाई की मौत, कृषि विभाग में थे कार्यरत
गन्नौर में एक दुखद घटना में, पार्षद विकास शर्मा के भाई प्रवीन कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह कृषि विभाग में कार्यरत थे और सोनीपत जा रहे थे। एक अन्य घटना में, बजाना खुर्द गांव के 21 वर्षीय शिवम की भी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, गन्नौर। नगर पालिका वार्ड आठ के पार्षद विकास शर्मा के भाई की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक प्रवीन कुमार कोट मोहल्ला का रहने वाला था और कृषि विभाग में सोइल टेस्टिंग लैब में कार्यरत था। छह नवंबर को वह अपने मामा जयप्रकाश के पास सोनीपत जाने के लिए घर से निकला था। इसके बाद वह घर नहीं लौटा। स्वजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
सात नवंबर को सूचना मिली कि बड़ी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। स्वजन उपमंडल अस्पताल के शवगृह पहुंचे तो शव की पहचान पार्षद विकास शर्मा के बड़े भाई प्रवीन कुमार के रूप में हुई।
लड़सौली सीएनजी पंप के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पार्षद विकास शर्मा ने बताया कि यह हादसा अज्ञात वाहन चालक की लापरवाही के कारण हुआ है। थाना बड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया जिसके बाद शनिवार को प्रवीन कुमार का अंतिम संस्कार किया गया।
तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से युवक की मौत
उधर, गांव बजाना खुर्द गांव के 21 वर्षीय युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक युवक के चाचा की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ गन्नौर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत में मृतक के चाचा राजेश ने बताया कि उसका भतीजा शिवम भौरा रसूलपुर के सुखबीर ठेकेदार के पास काम करता था। सात नवंबर की शाम को वह अपने गांव बजाना खुर्द से बाइक पर गन्नौर आ रहा था।
जब वह गांव शेखपुरा के क्रिकेट स्टेडियम के पास पहुंचा तो सड़क पर अज्ञात वाहन ने उसके भतीजे की बाइक को टक्कर मार दी, जिसको कारण शिवम को गंभीर चोट लग गई। शिवम को उपचार के लिए खानपुर मेडिकल ले जाया गया जहां उपचार के दौरान शिवम की मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है।
