सोनीपत: बिजली चोरी की खबर देने वाले को मिलेगा इनाम, नाम रहेगा पूरी तरह गुप्त

जागरण संवाददाता, सोनीपत। जिले में बढ़ती बिजली चोरी और लाइन लॉस को रोकने के लिए बिजली निगम ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब कोई भी कंज्यूमर बिजली चोरी की सूचना देने पर इनाम पा सकता है। निगम ने अपने सिस्टम को और कड़ा करते हुए घोषणा की है कि शिकायत करने वाले को जमा हुए जुर्माने का 10 प्रतिशत इनाम मिलेगा। साथ ही, उनकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी।

अधिकारियों का कहना है कि चोरी रोकने के लिए जनता की भागीदारी जरूरी है और यह कदम उस दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित होगा। बिजली निगम ने बिजली चोरी से जुड़ी शिकायतों के लिए खास हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। शिकायत टोल-फ्री 18001807332 पर की जा सकती है और 9115151900 पर व्हाट्सएप पर भी रिपोर्ट की जा सकती है। कंज्यूमर तुरंत चोरी की सूचना दे सकते हैं, जिसके बाद निगम की टीमें मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेंगी।

जिले में लाइन लॉस लगातार बढ़ रहा है, जिससे निगम को हर महीने लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। चोरी रोकने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत किया गया है और फील्ड स्टाफ को अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। चोरी की शिकायत मिलने पर खास सर्विलांस टीमें मौके पर पहुंचकर जांच और कार्रवाई करेंगी।

अगर चोरी साबित होती है, तो कंज्यूमर पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और शिकायत करने वाले को उसी हिसाब से इनाम दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि कई मोहल्लों और गांवों में बिजली चोरी बहुत ज़्यादा है, जिससे बहुत ज़्यादा लाइन लॉस हो रहा है। इसे रोकने के लिए अब एक बड़ा कैंपेन चलाया जाएगा।

शिकायत करने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी बिजली निगम के अधिकारियों ने बताया कि किसी भी हालत में शिकायत करने वाले की पहचान नहीं बताई जाएगी। वे यह पक्का करेंगे कि जानकारी देने वालों पर कोई दबाव या परेशानी न हो। विभाग का मानना है कि जब लोग बिना डरे शिकायत कर सकेंगे, तभी चोरी पर सही मायने में रोक लग सकती है।

जिले के लोगों को चोरी रोकने के इस कैंपेन में सहयोग करना चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत निगम को सूचना देनी चाहिए। लाइन लॉस कम होने से न केवल बिजली सप्लाई बेहतर होगी, बल्कि लंबे समय में कंज्यूमर को भी सीधा फायदा होगा। तीन साल का बिजली चोरी का डेटा (राशि लाखों रुपये में दी गई)