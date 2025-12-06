Language
    50 साल का इंतजार खत्म, सोनीपत में 300 परिवारों को मिला अपने घर का मालिकाना हक

    By Sandeep Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 12:16 PM (IST)

    सोनीपत के ओल्ड महावीर कॉलोनी में रेड लाइन के अंदर रहने वाले 300 परिवारों को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट वितरित किए गए। MLA निखिल मदान और मेयर राजीव जैन ने यह ...और पढ़ें

    Hero Image

    सोनीपत के ओल्ड महावीर कॉलोनी में रेड लाइन के अंदर रहने वाले 300 परिवारों को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट वितरित किए गए। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। ओल्ड महावीर कॉलोनी के कम्युनिटी सेंटर में रेड लाइन के अंदर रहने वाले लोगों को दुकानों और मकानों के प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बांटे गए। MLA निखिल मदान और मेयर राजीव जैन ने 300 परिवारों को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बांटे, जिससे उनकी ज़मीन का मालिकाना हक पक्का हो गया।

    नगर निगम की तरफ से लगाए गए कैंप में वार्ड 1, 2, 6, 7 और 11 के लोगों को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बांटे गए। MLA निखिल मदान ने बताया कि पिछले 50 सालों से रेड लाइन के अंदर रहने वाले लोगों को अपने घरों की रजिस्ट्री का हक नहीं मिला था। अपने घर और दुकान होने के बावजूद वे कागजों पर मालिक नहीं थे। ऐसे करीब 300 परिवारों को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बांटे गए, जो सरकार की बहुत तारीफ़ के काबिल पहल है।

    मेयर राजीव जैन ने बताया कि करीब 300 परिवारों को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बांटे गए। इस दौरान नगर पार्षद हरिप्रकाश सैनी, सुरेंद्र नैयर, सुरेंद्र मदान, पूर्व चेयरमैन रविंद्र दिलावर, प्रवीण सैनी, मुनिराम थोलेदर, इंदु संजीव वलेचा व अन्य मौजूद रहे।