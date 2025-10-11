Language
    PM मोदी के सोनीपत आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर, उपायुक्त ने आयोजन स्थल का दौरा कर लिया जायजा

    By Vishnu Kumar Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 07:13 AM (IST)

    उपायुक्त सुशील सारवान ने राई में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने खेल विश्वविद्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करने के निर्देश दिए। हेलीपैड, रैली पंडाल, मंच और पार्किंग व्यवस्था का निरीक्षण किया। यातायात जाम से बचने के लिए अलग-अलग पार्किंग बनाई गई हैं। कार्यक्रम स्थल के मार्गों के सुंदरीकरण के निर्देश भी दिए गए।

    17 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे सोनीपत का दौरा।

    जागरण संंवाददाता, सोनीपत। राई स्थित एजुकेशन सिटी में 17 अक्टूबर को आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त सुशील सारवान ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। उन्होंने सबसे पहले हरियाणा खेल विश्वविद्यालय में पहुंचकर अधिकारियों की बैठक की और सभी व्यवस्थाओं की गहनता से चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान खेल विश्वविद्यालय के कुलपति अशोक कुमार भी मौजूद रहे।

    डीसी सुशील सारवान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर जिस भी अधिकारी को जो जिम्मेदारी सौंपी जाए उसे पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करें। उन्होंने हरियाणा खेल विश्वविद्यालय में बनाए जा रहे हैलीपेड, कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री के लिए बनाए गए रास्ते व रैली के लिए लगाए जा रहे पंडाल का निरीक्षण किया।

    कार्यक्रम पंडाल में बनाई जा रही मुख्य स्टेज, वीआइपी स्टेज व सांस्कृतिक स्टेज के बारे में संबंधित एजेंसी से चर्चा की। इसके बाद लोगों के बैठने की व्यवस्था के लिए बनाए जाने वाले अलग-अलग सेक्टरों, मीडिया सेंटर, मीडिया गैलरी, पीएम रेस्ट रूम सभी व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की।

    डीसी ने वीआइपी पार्किंग व अन्य सामान्य पार्किंग का भी निरीक्षण करते हुए बताया कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आने वाले लोगों के लिए अगल-अलग पार्किंग बनाई गई हैं, ताकि किसी प्रकार के जाम की स्थित उत्पन्न न हो। इसके अलावा उन्होंने आयोजन स्थल के सभी रूटों के सुंदरीकरण व साफ-सफाई के लिए नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर डीसीपी से विस्तारपूर्वक चर्चा की।

    इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन, डीसीपी नरेन्द्र सिंह, एसीयूटी योगेश दिल्हौर, एसडीएम सुभाष चंद्र, एसीपी अजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।