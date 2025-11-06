31 दिसंबर के बाद नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, लाभार्थियों को नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, गोहाना। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाइ)-1 का 31 दिसंबर के बाद किसी को लाभ नहीं मिल पाएगा। इस योजना के लाभार्थियों को इससे पहले अपने आवासों का काम पूरा करना होगा। नगर परिषद के सचिव सुंदर शर्मा ने कहा कि लाभार्थियों को नोटिस जारी करके जल्द काम पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे उनको समय पर अंतिम किस्त भी जारी की जा सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना-1 में आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को आवास बनाने के लिए तीन किस्तों में ढाई लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। पहली किस्त के एक लाख रुपये आवास बनाने के दौरान नींव भरने पर दिए जाते हैं।

दूसरी किस्त में आवास की छत आने पर एक लाख रुपये दिए जाते हैं। जब लाभार्थी आवास पूरा करा लेता है तो जांच के बाद अंतिम किस्त में 50 हजार रुपये जारी होते हैं। शुरुआत में योजना का लाभ लेने के लिए 906 लोगों ने आवेदन किए थे। इनमें से लगभग 300 पात्र नहीं थे।