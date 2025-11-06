Language
    31 दिसंबर के बाद नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, लाभार्थियों को नोटिस जारी

    By Paramjeet Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 12:44 PM (IST)

     प्रधानमंत्री आवास योजना-1 का लाभ 31 दिसंबर के बाद नहीं मिलेगा। नगर परिषद सचिव सुंदर शर्मा ने लाभार्थियों को नोटिस जारी कर जल्द निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि उन्हें समय पर अंतिम किस्त मिल सके। योजना में गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए ढाई लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

    जागरण संवाददाता, गोहाना। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाइ)-1 का 31 दिसंबर के बाद किसी को लाभ नहीं मिल पाएगा। इस योजना के लाभार्थियों को इससे पहले अपने आवासों का काम पूरा करना होगा। नगर परिषद के सचिव सुंदर शर्मा ने कहा कि लाभार्थियों को नोटिस जारी करके जल्द काम पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे उनको समय पर अंतिम किस्त भी जारी की जा सके।

    प्रधानमंत्री आवास योजना-1 में आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को आवास बनाने के लिए तीन किस्तों में ढाई लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। पहली किस्त के एक लाख रुपये आवास बनाने के दौरान नींव भरने पर दिए जाते हैं।

    दूसरी किस्त में आवास की छत आने पर एक लाख रुपये दिए जाते हैं। जब लाभार्थी आवास पूरा करा लेता है तो जांच के बाद अंतिम किस्त में 50 हजार रुपये जारी होते हैं। शुरुआत में योजना का लाभ लेने के लिए 906 लोगों ने आवेदन किए थे। इनमें से लगभग 300 पात्र नहीं थे।

    नगर परिषद के सचिव सुंदर शर्मा ने बताया कि योजना के तहत 544 लाभार्थियों को पहली किस्त, 501 को दूसरी किस्त और 426 को तीसरी किस्त जारी की जा चुकी है।

    इनमें काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने आवासों का काम पूरा नहीं कराया है, जिससे उन्हें दूसरी व तीसरी किस्त का लाभ नहीं मिल पाया है। सचिव शर्मा ने कहा कि लोग अपने आवासों का काम जल्द पूरा कराएं। इसके बार सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शुरू करेगी।