साइको किलर पूनम को प्रोडक्शन वारंट पर लेगी बरोदा पुलिस, 4 बच्चों की पानी में डुबोकर की थी हत्या; खौफनाक है पूरा मामला

जागरण संवाददाता, गोहाना। चार मासूम बच्चों की पानी में डुबोकर हत्या करने वाली गांव भावड़ की पूनम को बरोदा थाना की पुलिस 16 दिसंबर को प्रोडक्शन वारंट लेगी। पूनम फिलहाल पानीपत जेल में बंद है। उसने एक दिसंबर 2025 को पानीपत के नौल्था में भतीजी विधि की हत्या की थी।

गिरफ्तार होने पर पता चला कि उसने जनवरी 2023 में गांव भावड़ में बेटे शुभम व भांजी इशिका की भी हत्या की थी, जिसको लेकर पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेगी। पुलिस उससे हत्या के पीछे के कारणों और घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलुओं को लेकर जानकारी जुटाएगी।

दो सप्ताह पहले गांव भावड़ के नवीन के चाचा पाल सिंह परिवार के साथ पानीपत में नौल्था गांव में शादी में गए थे। वहां पर नवीन की पत्नी पूनम भी शादी में गई थी। एक दिसंबर को पूनम ने वहां पर नवीन के चचेरे भाई की छह साल की बेटी विधि को पानी में डुबोकर मार डाला। पुलिस जांच में भेद खुला तो पूनम गिरफ्तार हुई।

पूछताछ में कबूला गुनाह सख्ती से पूछताछ करने पर सामने आया कि अगस्त 2025 में पूनम ने अपने मायके गांव सिवाह में भी भतीजी जिया की पानी में डुबोकर हत्या की थी। 12 जनवरी 2023 उसने गांव भावड़ में अपने बेटे शुभम और गांव गंगाना से आई नवीन की भांजी इशिका की हत्या भी की थी।

मामला उजागर होने पर पति नवीन ने पूनम के विरुद्ध बरोदा थाना में हत्या व शव खुर्द-बुर्द करने की धाराओं में केस दर्ज कराया था। अब इसी मामले में बरोदा थाना की पुलिस उसे पानीपत से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ करेगी। बरोदा थाना के प्रभारी धमबीर सिंह ने बताया कि मंगलवार को पुलिस पानीपत जाएगी और उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आएगी।

पूनम ने चचेरे ससुर के घर में डूबोकर मारे थे बेटा व भांजी गांव भावड़ और पानीपत क्षेत्र में चार बच्चों की हत्या की वारदातों का पटाक्षेप हो चुका है। पुलिस जांच में सामने आया है कि पूनम ने अपने बेटे शुभम और भांजी इशिका की अपने घर में नहीं बल्कि चाचा ससुर पाल सिंह के खाली मकान में बने पानी के टैंक में डुबोकर हत्या की थी। नवीन का परिवार ही पाल सिंह के खाली मकान की देखभाल करता है। चाचा ससुर के खाली मकान का फायदा उठाकर ही पूनम ने वारदात को अंजाम दिया था।

पूनम के पति नवनी और उसके सगे चाचा पाल सिंह के गांव भावड़ में मकान साथ-साथ हैं। कई साल पहले पाल सिंह परिवार के साथ सोनीपत जाकर रहने लगे थे और गांव में उनका मकान खाली था। नवीन का परिवार ही उनके मकान की देखभाल करता था। पाल सिंह के मकान के पीछे की तरफ पानी स्टोरेज का टैंक बना हुआ है और उसके साथ में ऊंची चारदीवारी बनाई गई है।

पाल सिंह के मकान पर गली की तरफ मुख्य दरवाजा लगा है। इसके साथ में नवीन के मकान के अंदर से भी उनके मकान में जाने का रास्ता बनाया हुआ है। नवीन की पत्नी पूनम ने पाल सिंह के मकान में ही बने पानी के टैंक में अपने बेटे शुभम और भांजी इशिका की डुबोकर हत्या की थी। पूनम ने पानी के जिस टैंक में बेटे व भांजी की डुबोकर हत्या की, उस पर 40 किलोग्राम वजनी कंक्रीट का ढक्कन लगाया गया था।

मजबूती के लिए ढक्कन के चारों तरफ लोहे की ग्रिल लगी है। ढक्कन काफी वजनी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पूनम ने ढक्कन हटाने के लिए पहले कई बार अभ्यास किया होगा, ताकि वारदात के समय उसे किसी तरह की परेशानी न हो। ढक्कन को खिसकाकर टैंक के मुंह से आधे से अधिक दूर किया गया था।