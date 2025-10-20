Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हर गांव में हरियाली की मुहिम, भटाना में लगा प्रदेश का 27वां ऑक्सीजन बाग; 1100 पौधे रोपे

    By Vishnu Kumar Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 04:47 PM (IST)

    सोनीपत के भटाना जाफराबाद गांव में तीन एकड़ जमीन पर प्रदेश का 27वां ऑक्सीजन बाग लगाया गया। मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र बढ़खालसा ने पौधारोपण कर अभियान शुरू किया। ग्रामीणों और पर्यावरण मित्रों ने 1100 पौधे लगाए। सरपंच ने बताया कि बाग में तालाब बनाया गया है और पौधों की देखभाल की जाएगी। गोसेवक संत गोपालदास ने इसे पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल बताया।

    prefferd source google
    Hero Image

    आक्सीजन बाग में पौधारोपण करते युवा। जागरण

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। गांव भटानाजाफराबाद में रविवार को तीन एकड़ भूमि पर प्रदेश का 27वां आक्सीजन बाग लगाया गया। मुख्यातिथि के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र बढ़खालसा ने पौधारोपण कर अभियान की शुरूआत की। सुबह आठ बजे हवन कर पौधे लगाने का कार्य शुरू किया गया। ग्रामीणों और पर्यावरण मित्रों के सहयोग से दो घंटे में 1100 फलदार व छायादार पौधे रोपे गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीएम के ओएसडी वीरेंद्र बढ़खालसा ने ग्रामीणों व पर्यावरण मित्रों के आक्सीजन बाग लगाने के प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि पौधारोपण ही वह माध्यम है, जिससे हम लगातार प्रदूषित होते जा रहे वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। गांव भटाना जाफराबाद के सरपंच कर्मबीर सिंह और गांव सांदल खुर्द निवासी पर्यावरण मित्र योगेश ने आक्सीजन बाग लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

    छोटा तालाब भी बनाया 

    सरपंच ने कहा कि पंचायत की तरफ से बाग में छोटा तालाब भी बनाया गया है और पौधों की रक्षा के लिए जाली लगवाई है। पौधों के पेड़ बनने तक पंचायत की तरफ से देखभाल भी की जाएगी। गोसेवक संत गोपालदास ने इसे पर्यावरण संरक्षण के लिए अनूठी पहल बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ते विकास से वन क्षेत्र में कमी आई है। ऐसे में जरूरत है कि हर गांव में आक्सीजन बाग लगाए जाएं, जिससे वन क्षेत्र बढ़ने के साथ पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी।

    ट्रीमैन देवेंद्र सूरा ने कहा कि वनों और हरित आवरण को बढ़ावा देने के साथ पर्यावरण और वायु गुणवत्ता में सुधार लाना ही एकमात्र उद्देश्य है, जिसके लिए वह और उनके युवा साथी हर समय तैयार रहते हैं। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष जसबीर दोदवा, तीर्थ राणा, जिला पार्षद संजय बड़वासनिया, परिमल कुमार गांव जुआं के सरपंच विनोद के साथ ही कई अन्य गांवों के सरपंच भी मौजूद रहे।