    ओलंपियन पहलवान रवि दहिया ने रिचा संग रचाई शादी, कुश्ती जगत और नेताओं ने दी खुशियों भरी बधाई

    By NAND KISHOREdited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 11:47 PM (IST)

    ओलंपिक पहलवान रवि दहिया ने अपनी मंगेतर रिचा हुड्डा के साथ सोनीपत में विवाह किया। इस समारोह में कुश्ती जगत और राजनीतिक हस्तियों ने भाग लिया और नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। रवि दहिया, एक प्रसिद्ध पहलवान हैं, जिन्होंने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। रिचा अब उनके जीवनसाथी हैं, और दोनों ने एक नई यात्रा शुरू की है।

    गोहाना के गांव बिलबिलान में शादी की रस्में निभाते हुए ओलंपियन पहलवान रवि दहिया व उनकी पत्नी रिचा । जागरण

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। ओलिंपियन पहलवान रवि दहिया रविवार को शादी के बंधन में बंध गए। गांव नाहरी से रविवार शाम को उनकी बरात गोहाना के गांव बिलबिलान में पहुंची। शादी की रस्में पूरी होने के बाद रिचा को उन्होंने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उनकी शादी में कुश्ती जगत के कई बड़े पहलवान, कोच व नेताओं ने शिरकत की।

    गांव नाहरी के ओलिंपियन रवि दहिया ने ओलिंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। रवि दिल्ली सरकार में डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं। शनिवार को लामपुर मोड़ स्थित एक बैंक्वेट हाल में उनकी सगाई की रस्म पूरी की गई। इस दौरान ओलिंपियन पहलवान योगेश्वर दत्त, पहलवान संजय मटिंडू, सुभाष पहलवान, महाबली सतपाल, सुमित मलिक, अमन सहरावत, दीपक पूनिया और पैरालिंपिक जेवलिन थ्रोअर नवदीप पहुंचे थे।

     

    कोच रोहतास, वीरेंद्र, रामफल मान, भारतीय कुश्ती टीम के मुख्य कोच जगमहेंद्र सिंह और राजसिंह समेत कई कोच शामिल हुए। वहीं रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, बरोदा के विधायक इंदुराज नरवाल, राई की विधायक कृष्णा गहलावत समेत कई नेता पहुंचे।