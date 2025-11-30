ओलंपियन पहलवान रवि दहिया ने रिचा संग रचाई शादी, कुश्ती जगत और नेताओं ने दी खुशियों भरी बधाई

गांव नाहरी के ओलिंपियन रवि दहिया ने ओलिंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। रवि दिल्ली सरकार में डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं। शनिवार को लामपुर मोड़ स्थित एक बैंक्वेट हाल में उनकी सगाई की रस्म पूरी की गई। इस दौरान ओलिंपियन पहलवान योगेश्वर दत्त, पहलवान संजय मटिंडू, सुभाष पहलवान, महाबली सतपाल, सुमित मलिक, अमन सहरावत, दीपक पूनिया और पैरालिंपिक जेवलिन थ्रोअर नवदीप पहुंचे थे।