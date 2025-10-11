सोनीपत में हाईटेशन लाइन गिरने से टूटा ओएचई, दो घंटे थमे रहे ट्रेनों के पहिये

अप व डाउन लाइन पर ओएचई टूटने की सूचना मिलने पर नरेला व दिल्ली से पहुंची इंजीनियर की टीम

पौने दो घंटे तक स्टेशनों पर खड़ी रही मेल व एक्सप्रेस ट्रेनें, यात्री रहे परेशान

पहले डाउन लाइन फिर अप लाइन की ओएचई तार जोड़कर शुरू किया गया परिचालन

नंबर गेम :

7:35 बजे सुबह ओएचई पर हाईटेशन तार गिरने से अप व डाउन लाइन की तार टूटी

9:45 बजे सुबह अप व डाउन लाइन की तार जोड़कर परिचालन किया सूचारू

16 मेल व एक्सप्रेस ट्रेनें अपने निर्धारित समय से एक से तीन घंटे तक की देरी से चली

जागरण संवाददाता, सोनीपत। दिल्ली अंबाला रेल लाइन पर शुक्रवार सुबह करीब 7:35 बजे हाईटेंशन लाइन का तार गिरने से अप व डाउन लाइन पर ओएचई (ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर) टूट गया, जिससे रेलवे परिचालन बाधित हो गया। अप व डाउन लाइन पर तार टूटने से करीब 16 मेल व एक्सप्रेस ट्रेनें अलग-अलग स्टेशनों पर खड़ी रही, इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

9:45 बजे सुबह अप व डाउन लाइन की तार जोड़कर परिचालन किया सूचारू ओएचई टूटने की सूचना मिलने पर नरेला व दिल्ली से इंजीनियर की टीम मौके पर पहुंची और ओएचई जोड़ने का काम शुरू किया। दो घंटे की मशक्कत के बाद सुबह करीब 9:45 बजे ओएचई जोड़कर रेलवे परिचालन सुचारू करवाया गया।

16 मेल व एक्सप्रेस ट्रेनें अपने निर्धारित समय से एक से तीन घंटे तक की देरी से चली तिरुवंथपुरम से चलकर अमृतसर को जाने वाली गाड़ी संख्या 12483 कोच्चुवली-अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन जब हरसाना कला रेलवे स्टेशन से निकली तो लोको पायलट सुपिन्द्र सिंह को हाईटेंशन तार टूटकर ओएचई पर लटका हुआ दिखाई दिया। लोको पायलट ने माइल स्टोन नंबर 40/14 पर आपातकालीन ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोका और स्थिति के बारे में दिल्ली मुख्यालय में ट्रेन मैनेजर बलदेव सिंह को सूचित किया। इसके बाद अप व डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया।

ट्रेन मैनेजर ने नई दिल्ली के चीफ कंट्रोलर कोचिंग, टीआइ सोनीपत व एओएम नई दिल्ली को स्थिति की रिपोर्ट देते हुए टावर वैगन की मांग की गई, जिसके बाद नरेला व दिल्ली से इंजीनियर की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई। इस दौरान जीआरपी थाना प्रभारी विजयपाल, एचसी विकास व आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इंजीनियर की टीम ने सुबह 9:23 बजे अप लाइन और 9:45 बजे डाउन लाइन को चालू करवाया।



अलग-अलग स्टेशनों पर खड़ी रही ट्रेनें

सोनीपत रेलवे स्टेशन से करीब 45 हजार दैनिक यात्री दिल्ली व पानीपत की तरफ आवागमन करते हैं। शुक्रवार सुबह दिल्ली-अंबाला अप व डाउन लाइन पर ओएचई टूटने से मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर रोकना पड़ा।

इस दौरान पानीपत से गाजियाबाद जाने वाली सवारी गाड़ी पीएनजी को सोनीपत के प्लेटफार्म नंबर एक पर, पानीपत-दिल्ली सवारी गाड़ी डीपीएम को प्लेटफार्म नंबर तीन पर, लेडीज स्पेशल को सांदल कलां, एचएनके को राजलू गढ़ी, केडीएम को भोड़वाल माजरी व झेलम एक्सप्रेस को पानीपत के बाबरपुर स्टेशन पर रोका गया। ट्रेनों का परिचालन बाधित होने से यात्री परेशान रहे। अधिकतर यात्रियों ने बसों या निजी वाहनों का सहारा लिया।