Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा के छात्रों को पाना है स्कॉलरशिप, तो जल्द कराएं NSP रजिस्ट्रेशन; शिक्षा विभाग ने जारी कर दी डेडलाइन

    By Sandeep Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:42 PM (IST)

    हरियाणा के छात्रों के लिए खुशखबरी! शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर पंजीकरण की अंतिम तिथि घोषित कर दी है। जो छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द एनएसपी पर पंजीकरण करा लें। छात्रवृत्ति के लिए पात्रता मानदंड शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर पंजीकृत करना अनिवार्य कर दिया गया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स के लिए चल रही प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को आसानी से लागू करने के लिए, सभी सरकारी स्कूलों का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी कर दिया गया है। इस बारे में, हरियाणा, पंचकूला के सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टरेट ने 11 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को एक ऑर्डर जारी किया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने अब सभी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स (BEOs) को जल्द से जल्द सर्टिफाइड डिटेल्स जमा करने का निर्देश दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एजुकेशन डिपार्टमेंट यह पक्का करने की कोशिश कर रहा है कि स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा स्टूडेंट्स तक समय पर पहुंचे। इसे पक्का करने के लिए, हर सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सरकारी हाई स्कूल को NSP पोर्टल पर ऑनबोर्ड किया जाना चाहिए। सभी स्कूलों को यह प्रोसेस पूरा करके 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। स्कूल के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर (DDO) या प्रिंसिपल को इंस्टीट्यूशन हेड बनाया जाएगा, और एक रेगुलर टीचर को इंस्टीट्यूशन का नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा।

    स्कूल UDISE कोड का इस्तेमाल करके पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। इसके बाद, HOL और INO दोनों को NSP फेस ऑथेंटिकेशन मोबाइल ऐप के ज़रिए आधार-बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा। अगर कोई स्कूल पहले से रजिस्टर्ड है, तो उसे जानकारी को बड़े अधिकारियों से अपडेट करके दोबारा वेरिफाई करना होगा। डायरेक्टरेट ने NSP रजिस्ट्रेशन और फेस ऑथेंटिकेशन के लिए एक यूज़र मैनुअल भी भेजा है। स्कूल टेक्निकल मदद के लिए MIS हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

    30 नवंबर तक पूरी रिपोर्ट जरूरी

    सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को निर्देश दिया गया है कि वे अपने ज़िले के सभी स्कूलों के ऑन-बोर्डिंग स्टेटस की एक एक्सेल रिपोर्ट 30 नवंबर तक eduhry.exam@gmail.com पर भेजें। रिपोर्ट में स्कूल का नाम, UDISE कोड, हेड का नाम, नोडल ऑफिसर का नाम और NSP पर रजिस्ट्रेशन स्टेटस शामिल होना चाहिए।

    17 नवंबर को जारी ऑर्डर में, सभी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स को अपने-अपने ब्लॉक से यह जानकारी भेजने का निर्देश दिया गया है। यह काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि NSP पोर्टल पर रजिस्टर न होने पर अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप का फ़ायदा मिलने में रुकावट आ सकती है। सभी स्कूल यह प्रोसेस समय पर पूरा कर लें। - नवीन गुलिया, जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत