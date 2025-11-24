हरियाणा के छात्रों को पाना है स्कॉलरशिप, तो जल्द कराएं NSP रजिस्ट्रेशन; शिक्षा विभाग ने जारी कर दी डेडलाइन

जागरण संवाददाता, सोनीपत। अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स के लिए चल रही प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को आसानी से लागू करने के लिए, सभी सरकारी स्कूलों का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी कर दिया गया है। इस बारे में, हरियाणा, पंचकूला के सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टरेट ने 11 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को एक ऑर्डर जारी किया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने अब सभी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स (BEOs) को जल्द से जल्द सर्टिफाइड डिटेल्स जमा करने का निर्देश दिया है।

एजुकेशन डिपार्टमेंट यह पक्का करने की कोशिश कर रहा है कि स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा स्टूडेंट्स तक समय पर पहुंचे। इसे पक्का करने के लिए, हर सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सरकारी हाई स्कूल को NSP पोर्टल पर ऑनबोर्ड किया जाना चाहिए। सभी स्कूलों को यह प्रोसेस पूरा करके 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। स्कूल के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर (DDO) या प्रिंसिपल को इंस्टीट्यूशन हेड बनाया जाएगा, और एक रेगुलर टीचर को इंस्टीट्यूशन का नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा।

स्कूल UDISE कोड का इस्तेमाल करके पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। इसके बाद, HOL और INO दोनों को NSP फेस ऑथेंटिकेशन मोबाइल ऐप के ज़रिए आधार-बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा। अगर कोई स्कूल पहले से रजिस्टर्ड है, तो उसे जानकारी को बड़े अधिकारियों से अपडेट करके दोबारा वेरिफाई करना होगा। डायरेक्टरेट ने NSP रजिस्ट्रेशन और फेस ऑथेंटिकेशन के लिए एक यूज़र मैनुअल भी भेजा है। स्कूल टेक्निकल मदद के लिए MIS हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

30 नवंबर तक पूरी रिपोर्ट जरूरी सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को निर्देश दिया गया है कि वे अपने ज़िले के सभी स्कूलों के ऑन-बोर्डिंग स्टेटस की एक एक्सेल रिपोर्ट 30 नवंबर तक eduhry.exam@gmail.com पर भेजें। रिपोर्ट में स्कूल का नाम, UDISE कोड, हेड का नाम, नोडल ऑफिसर का नाम और NSP पर रजिस्ट्रेशन स्टेटस शामिल होना चाहिए।