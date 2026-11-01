NHAI का तोहफा, 1500 रुपये के पास पर सालभर अनलिमिटेड टोल; जानिए कहां मिलेगा फायदा?

जागरण संवाददाता, सोनीपत। एनएचएआइ की ओर से ओपन टोलिंग वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर लोगों के लिए 1500 रुपये वाले वार्षिक पास रविवार से बनने शुरू हो गए।

क्लोज टोलिंग व स्टेट हाईवे पर यह पास लागू नहीं हैं, इस कारण इससे सिर्फ ओपन टोलिंग वाले एनएच पर ही आवागमन किया जा सकता है।

देशभर के एनएच के लिए पास की घोषणा

रविवार को अवकाश होने के कारण कम लोगों ने राजमार्ग यात्रा एप व टोल प्लाजा बने कार्यालयों में इसे वाहन चालकों ने बनवाया। सोमवार से अधिक लोगों के इसका लाभ उठाने की उम्मीद है।



राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पिछले दिनों डेडिकेटिड टोल प्लाजा से सालभर में अनलिमिटेड बार गुजरने के लिए 1500 रुपये व देशभर में नेशनल हाईवे से 200 बार गुजरने के लिए तीन हजार के वार्षिक पास की घोषणा की गई थी।

दो तरीके से होती है टोलिंग एक नवंबर से एप व टाेल प्लाजा पर स्थित कार्यालयों पर यह पास बनाए गए। अवकाश होने के कारण यह डाटा पता नहीं चल पाया कितने वाहन चालकों ने वार्षिक पास बनवाए। एनएचएआइ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर चिराग मित्तल ने बताया कि देश भर में दो तरीके से टोलिंग होती है।

पहली क्लोज टोलिंग, जिसमें तय एंट्री व एग्जिट वाले हाईवे पर तय जगह टोल प्लाजा पर शुल्क लिया जाता है। इनमें से दिल्ली-मुंबई, दिल्ली से देहरादून, गंगा एक्सप्रेसवे और कुंडली-गाजियाबाद-पलवल एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इन हाईवे पर 1500 रुपये में डेडिकेटिड टोल से सालभर अनलिमिटेड बार आवागमन वाला वार्षिक पास लागू नहीं होता।