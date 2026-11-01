आज से दिल्ली में बाहरी वाहनों की एंट्री बंद, सोनीपत पुलिस ने संभाली कमान; बॉर्डर से वापस भेज रहे गाड़ियां

संवाद सहयोगी, खरखौदा (सोनीपत)। दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक नवंबर से बाहरी राज्यों के वाहनों के प्रवेश पर लागू प्रतिबंधों को लेकर सोनीपत पुलिस अलर्ट हो गई है।

जिले से दिल्ली जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर पुलिस की तरफ से नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही है। नियमों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों को दिल्ली की तरफ जाने से रोककर वापस भेजा जा रहा है। पुलिस का मुख्य ध्यान प्रतिबंधित श्रेणी के पेट्रोल और डीजल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने पर है।

नियमानुसार प्रवेश की अनुमति पुलिस की तरफ से अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों के साथ अंतरराज्यीय बसों की भी जांच की जा रही है। निर्धारित छूट प्राप्त इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-6 डीजल वाहनों को नियमानुसार प्रवेश की अनुमति दी जा रही है।

वहीं, प्रतिबंधित श्रेणी में आने वाले वाहनों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। पुलिसकर्मियों को नाकों पर तैनात कर वाहन चालकों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत लागू प्रतिबंधों की जानकारी भी दी जा रही है। इसके साथ ही यातायात मार्गों में किए गए बदलाव के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है।

प्याऊ मनियारी फ्लाईओवर पर भी बदला यातायात उधर, राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर प्याऊ मनियारी स्थित ड्रेन नंबर-8 फ्लाईओवर पर मरम्मत कार्य के चलते यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। दिल्ली से पानीपत की ओर जाने वाली सड़क पर मरम्मत कार्य चल रहा है। ऐसे में सोनीपत यातायात पुलिस वाहनों को निर्धारित सर्विस रोड से निकाल रही है, ताकि यातायात सुचारू बना रहे।