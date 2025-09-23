सोनीपत के अगवानपुर क्रॉसिंग पर वंदे भारत ट्रेन से टकराई बाइक, बड़ा हादसा टला

दिल्ली-पानीपत रेलवे लाइन पर गन्नौर के पास बड़ा हादसा टल गया। अगवानपुर क्रॉसिंग पर एक युवक बंद फाटक से बाइक निकालने की कोशिश कर रहा था तभी तेज रफ्तार वंदे भारत ट्रेन को आता देख वह कूद गया। इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर भी ट्रेन बाइक को 100 मीटर तक घसीटती ले गयी। GRP ने अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।

जागरण संवाददाता, गन्नौर। दिल्ली-पानीपत रेलवे लाइन पर अगवानपुर क्रॉसिंग के पास मंगलवार शाम एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार, शाम करीब छह बजे एक युवक बाइक से पूरी तरह बंद क्रॉसिंग पार करने की कोशिश कर रहा था। पानीपत की ओर तेज गति से आ रही वंदे भारत ट्रेन को आते देख युवक तुरंत बाइक से कूद गया और बाल-बाल बच गया।

वंदे भारत ट्रेन के चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रेन बाइक को करीब 100 मीटर तक घसीटती रही, जिससे बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद ट्रेन करीब 20 मिनट तक स्टेशन पर ही रुकी रही, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस और सोनीपत से एक तकनीकी टीम मौके पर पहुंची।

काफी मशक्कत के बाद टीम ने बाइक को ट्रेन के आगे से हटाया और तकनीकी खराबी को ठीक किया। इसके बाद ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हुई। गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। जीआरपी ने क्षतिग्रस्त बाइक को कब्जे में ले लिया है।

बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज जीआरपी चौकी प्रभारी नरेश कुमारी ने बताया कि जीआरपी ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर बाइक सवार का पता लगाकर उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।