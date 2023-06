वैष्णो देवी घूमने गया था रेल कर्मी का परिवार, उधर घर में हो गई ऐसी घटना, जब लौटे तो हाल देख रह गए भौचक्के

सोनीपत के गन्नौर में एक बंद मकान का ताला तोड़ चोर 2 लाख 10 हजार रुपये की नकदी और आभूषण व अन्य सामान चोरी कर ले गए। 22 जून को वह अपने घर का ताला लगा कर अपनी पत्नी व बच्चों के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने लिए गया था। जब वह घर पहुंचे तो मकान का मेन गेट व कमरे पर लगे ताले टूटे हुए मिले।

वैष्णो देवी घूमने गया था रेल कर्मी का परिवार, उधर घर में हो गई ऐसी घटना

Your browser does not support the audio element.

गन्नौर, संवाद सहयोगी। गांव दातौली में एक बंद मकान का ताला तोड़ चोर 2 लाख 10 हजार रुपये की नकदी और आभूषण व अन्य सामान चोरी कर ले गए। मकान मालिक अपने परिवार के साथ वैष्णो देवी गया हुआ था। रास्ते में लौटते समय घर चोरी होने की सूचना मिली। सूचना के बाद परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे थाना बड़ी पुलिस को चोरी की सूचना दी। सूचना के पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल चोरों का कोई सुराग नहीं लगा है। मेन गेट और कमरे का ताला टूटा शिकायत में दातौली गांव के अमित कुमार ने बताया कि वह रेलवे में नौकरी करता है। 22 जून को वह अपने घर का ताला लगा कर अपनी पत्नी व बच्चों के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने लिए गया था। 25 जून को उसके पिता हरिसिंह ने उसे फोन पर मकान में चोरी हो जाने की सूचना दी। जब वह घर पहुंचे तो मकान का मेन गेट व कमरे पर लगे ताले टूटे हुए मिले। दो लाख रुपये और आभूषण चोरी उन्होंने जब कमरे में रखी अलमारियों की जांच की तो पता चला कि चोर अलमारी में रखे दो लाख 10 हजार रुपए, सोने की दो अंगूठी, चांदी की दो तगड़ी, तीन जोड़ी चांदी की पाजेब, सोने की कानों की बाली, सोने का ओम, नाक का कोका, चार चांदी की चैन चोरी हुई मिली। इसके अलावा चोर घर से एक एलइडी स्मार्ट टीवी, एक मिक्सी, एक इन्वर्टर बैटरी, गैस के दो सिलेंडर, छह लेडीज सूट व तीन पेंट चोरी हुई मिली। थाना बड़ी पुलिस ने अमित की शिकायत पर मामला दर्ज कर अज्ञात चोर की तलाश शुरू कर दी है।

Edited By: Shyamji Tiwari