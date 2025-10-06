लड़की की इंस्टाग्राम आईडी को लेकर की थी छात्र की चाकू गोदकर हत्या, पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार

सोनीपत में इंस्टाग्राम आईडी को लेकर हुए विवाद में एक कोचिंग छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक मंदीप रोहतक का रहने वाला था और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। पूछताछ में आरोपियों ने आईडी विवाद की बात स्वीकार की है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है जिनके आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं।

जागरण संवाददाता, सोनीपत। छात्र गुटों में झगड़े के दौरान एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्र की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में सामने आया है कि छात्रों के दो पक्षों में एक लड़की की इंस्टाग्राम आइडी को लेकर विवाद हुआ था। एक पक्ष के छात्र ने आइडी मांगी थी।

दूसरे पक्ष के छात्र ने मना किया तो दोनों के बीच विवाद हो गया था। इसी दौरान एक पक्ष के छात्रों ने मंदीप की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। मामले में क्राइम इंवेस्टिगेशन एजेंसी (सीआइए) ने चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

आरोपित मोनू उर्फ केरा व देव गांव सलीमरपुर माजरा, सांगर उर्फ गोगी तिहाड़ खुर्द और अंकुश गांव सिसाना का रहने वाला है। आरोपितों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहीं, रविवार को खानपुर मेडिकल में मृतक का पोस्टमार्टम करवा का स्वजन को शव सौंप दिया गया।

रोहतक के गांव रिठाल के रहने वाले मंदीप (18) तीन बहनों का इकलौता भाई है। वह पिछले चार साल से शहजादपुर में विवाहित बड़ी बहन के घर पर रह कर पढ़ाई करता था। हाल में वह सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए सुभाष चौक स्थित कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करता था।

सामने आ रहा है कि छात्र गुटों में किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। शनिवार की दोपहर को छात्रों के दो गुट सारंग रोड पर भी आपस में भिड़ गए। छात्रों के दो गुटों में करीब आधा घंटे तक कहासुनी भी होती रही। इसी दौरान किसी ने मंदीप को चाकू मार दिया।

चाकू लगने के बाद मंदीप कुछ दूर तक सड़क पर भागा, लेकिन कुछ दूर जाकर गिर गया। बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। जांच के लिए पांच टीम गठित की गई थी। सीआइए ने कार्रवाई कर चारों आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

अपराधिक रिकार्ड वाले आरोपित भी है शामिल पूछताछ में आरोपितो ने स्वीकार किया है कि लड़की की इंस्टाग्राम आइडी को लेकर झगड़ा हुआ था। मंदीप जिस पक्ष की ओर से आया था। उस पक्ष की ओर से उनसे लड़की की इंस्टाग्राम आइडी मांगी गई थी। न देने पर उनके बीच झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान ही मंदीप की चाकू लगने से मौत हो गई। मामले में कई और आरोपित शामिल है। जिनका आपराधिक रिकार्ड भी रहा है।