Sonipat News: प्रीतमपुरा से नाथूपुर के बीच आवाजाही होगी आसान, 75 लाख से होगा सड़क का नवीनीकरण

Sonipat News सोनीपत के प्रीतमपुरा से नाथूपुर को जोड़ने वाली सड़क का नवीनीकरण किया जाएगा। विधायक कृष्णा गहलावत ने 75 लाख रुपये की लागत से बनने वाली इस सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। सरकार गांवों में सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है।

संवाद सहयोगी, राई। विधायक कृष्णा गहलावत ने रविवार को हलके के दो गांवों को जोड़ने वाली सड़क के नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास किया। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड द्वार बनाई जा रही इस सड़क के निर्माण कार्य 75 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा।

विधायक कृष्णा गहलावत ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य के गांवों के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि अच्छी तथा मजबूत सड़कें जीवन को गतिमान बनाती हैं। जहां पर सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है वहां आवागमन प्रभावित होता है और किसानों को अपनी उपज मंडी तक ले जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सड़क के नवीनीकरण और चौड़ीकरण से गांवों के संपर्क मजबूत होंगे और विकास की नई राहें खुलेंगी।