Sonipat News: प्रीतमपुरा से नाथूपुर के बीच आवाजाही होगी आसान, 75 लाख से होगा सड़क का नवीनीकरण

Sonipat News: प्रीतमपुरा से नाथूपुर के बीच आवाजाही होगी आसान, 75 लाख से होगा सड़क का नवीनीकरण
Sonipat News सोनीपत के प्रीतमपुरा से नाथूपुर को जोड़ने वाली सड़क का नवीनीकरण किया जाएगा। विधायक कृष्णा गहलावत ने 75 लाख रुपये की लागत से बनने वाली इस सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। सरकार गांवों में सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है।
संवाद सहयोगी, राई। विधायक कृष्णा गहलावत ने रविवार को हलके के दो गांवों को जोड़ने वाली सड़क के नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास किया। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड द्वार बनाई जा रही इस सड़क के निर्माण कार्य 75 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा।
विधायक कृष्णा गहलावत ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य के गांवों के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि अच्छी तथा मजबूत सड़कें जीवन को गतिमान बनाती हैं। जहां पर सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है वहां आवागमन प्रभावित होता है और किसानों को अपनी उपज मंडी तक ले जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सड़क के नवीनीकरण और चौड़ीकरण से गांवों के संपर्क मजबूत होंगे और विकास की नई राहें खुलेंगी।
उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना उनकी प्राथमिकता में शामिल हैं। सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू कराना ही उनका उद्देश्य है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी आधुनिक सुविधाओं से जुड़ सकें। शिलान्यास कार्यक्रम में पूर्व चेयरमैन कुलदीप नांगल, जाखौली मंडल अध्यक्ष शेखर आंतिल, अनिल आंतिल, भाजपा नेता मास्टर सत्यनारायण आंतिल, चेयरमैन शिमला देवी, प्रीतमपुरा के सरपंच हरीश, मंडल अध्यक्ष बेदपाल शास्त्री, मुरथल ब्लॉक समिति चेयरमैन संजय झुंडपुर, बाकीपुर के सरपंच जयराम शर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र, राकेश बारोटा, जिला पार्षद नाथुपुर राकेश, बलबान, धर्मपाल, दीपक, राजेश, इंद्रजीत, वेदपाल खापरा, किरण मित्तल, भालू नाथपुर और सरपंच जितेंद्र अन्य मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।