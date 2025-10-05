Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किसानों को बड़ी राहत, सोनीपत में पीआर धान की खरीद हुई शुरू; जानिए इस बार क्या है भाव?

    By sandeep kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 12:09 PM (IST)

    सोनीपत की अनाज मंडी में 12 दिन बाद खरीफ सीजन की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। हैफेड ने 1470 क्विंटल पीआर धान खरीदा है। सरकार ने पीआर कामन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपये तय किया है जो पिछले साल से 150 रुपये अधिक है। नमी और अन्य कारणों से खरीद में देरी हुई थी लेकिन अब किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।

    prefferd source google
    Hero Image
    नई अनाज मंडी में सुखाया गया पीआर धान। फोटो सौजन्य- जागरण

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। नई अनाज मंडी में 12 दिन बाद खरीफ सीजन की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है। हैफेड की ओर से शनिवार को 1470 क्विंटल पीआर धान की खरीद पूरी की गई, जिससे किसानों के चेहरों पर राहत की मुस्कान लौट आई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राज्य सरकार ने 22 सितंबर से पीआर धान की सरकारी खरीद शुरू करने का आदेश जारी किया था, लेकिन शुरुआत में धान में अधिक नमी और आढ़तियों की निष्क्रियता के कारण खरीद कार्य अटक गया था। बाद में प्रशासन ने आढ़तियों को प्रक्रिया से बाहर कर एजेंसी के माध्यम से सीधे खरीद करने का निर्णय लिया। इस बीच हुई लगातार वर्षा से धान में नमी बढ़ने से खरीद में और देरी हुई।

    हैफेड की प्रतिनिधि ज्योति ने बताया कि किसानों को परेशानी से बचाने के लिए मंडी में सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। किसानों से अपील की गई है कि वे केवल साफ-सुथरा और कम नमी वाला धान ही लेकर आएं ताकि खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।

    सरकार ने इस बार पीआर कामन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपये और पीआर ए ग्रेड का 2389 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 150 रुपये अधिक है।

    वहीं, 1509 किस्म के धान का बाजार भाव फिलहाल 3150 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर बना हुआ है। मंडी अधिकारियों का मानना है कि खरीद प्रक्रिया के आरंभ होने से आने वाले दिनों में पीआर धान की आवक में तेजी आएगी और किसानों को भी अब राहत मिलेगी।

    नंबर गेम

    • 150 रुपये अधिक है इस साल पीआर धान का भाव
    • 2369 रुपये है पीआर कामन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य
    • 2389 रुपये है पीआर ए ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य