सोनीपत को मिलेगी 5 बड़े प्रोजेक्ट की सौगात, मारुति और यूनो मिंडा में उत्पादन शुरू; हाईड्रोजन ट्रेन ट्रायल के लिए तैयार

सोनीपत में प्रधानमंत्री मोदी की संभावित रैली के दौरान पांच बड़ी परियोजनाओं के उद्घाटन की उम्मीद है। इनमें मारुति प्लांट यूनो मिंडा प्लांट देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जम्मू-कटड़ा एक्सप्रेसवे और ग्रीन फील्ड हाईवे शामिल हैं। मारुति प्लांट 2028 तक विश्व का सबसे बड़ा कार निर्माता प्लांट बन जाएगा जबकि हाइड्रोजन ट्रेन सोनीपत-गोहाना-जींद के बीच चलेगी।

नंदकिशोर भारद्वाज, सोनीपत। प्रदेश भाजपा की तीसरी बार बनी सरकार का एक वर्ष 17 अक्टूबर को पूरा हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य स्तरीय रैली को संबोधित करेंगे। रैली स्थल अभी फाइनल किया जाना है, लेकिन मोदी के सोनीपत आगमन पर जिले में पांच बड़े प्रोजेक्टों के उद्घाटन की उम्मीद जग गई है।

इन बड़े प्रोजेक्टों में खरखौदा आइएमटी स्थित मारुति प्लांट, यूनो मिंडा प्लांट, देश की पहली हाईड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ, जम्मू-कटड़ा एक्सप्रेसवे और ग्रीन फिल्ड हाईवे का शुभारंभ शामिल हैं। खरखौदा आइएमटी स्थित मारुति का प्लांट। जागरण

वर्ष 2028 तक मारुति प्लांट की चारों यूनिट शुरू होने के बाद इसकी क्षमता 10 लाख कारों का निर्माण हो जाएगी। तब यह विश्व का सबसे बड़ा कार निर्माता प्लांट होगा। कई महीने पहले ही मारुति के खरखौदा प्लांट में निर्माण शुरू हो चुका है।

वहीं मारुति के पास ही यूनो मिंडा के प्लांट में मारुति की कारों के एलाय व्हील का निर्माण शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई महीने पहले ही इसका दौरा कर चुके हैं। दोनों का विधिवत उद्घाटन बाकी है।

देश की पहली हाईड्रोजन ट्रेन का इंजन, केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव इसका पहला वीडियो जारी किया था। वीडियो ग्रैब

सोनीपत-गाेहाना-जींद के बीच चलने वाली देश की पहली हाईड्रोजन ट्रेन बनकर तैयार है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव इसका वीडियो जारी कर चुके हैं। जींद स्थित हाईड्रोजन प्लांट का कुछ काम बाकी है। वहीं जम्मू-कटड़ा एक्सप्रेसवे और सोनीपत-गोहाना-जींद के बीच बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए ग्रीन फिल्ड हाईवे बनकर तैयार हैं। एक्सप्रेसवे और हाईवे पर वाहन फर्राटा भर रहे हैं। अब पीएम की ओर से इन तैयार परियोजनाओं को हरी झंडी दी जा सकती है।

मारुति खरखौदा प्लांट में 10 लाख कारें हर साल बनाएगी खरखौदा आइएमटी में मारुति-सुजुकी विश्व का सबसे बड़ा प्लांट लगा रही है। मारुति-सुजुकी ने करीब 900 एकड़ भूमि पर प्लांट लगाकर कारों का उत्पादन शुरू कर दिया है। प्लांट में चार यूनिट लगेंगी। एक यूनिट में उत्पादन शुरू हो गया है, जबकि दूसरी यूनिट बनाई जा रही है।

प्रत्येक यूनिट की उत्पादन क्षमता ढाई लाख कारों का निर्माण सालान है। वर्ष 2028 तक कंपनी का लक्ष्य चारों यूनिट शुरू करने का है। चारों यूनिट शुरू होने पर प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमत 10 कारों की होगा, तब यह विश्व का सबसे बड़ा प्लांट होगा।

यह प्लांट गुरुग्राम के बाद मारुति का दूसरा सबसे बड़ा निर्माण केंद्र होगा, जो हाईब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी तैयार किया जा रहा है। 1.2 लाख एलाय व्हील्स प्रतिमाह बनाएगा यूनो मिंडा देश की अग्रणी आटो कंपोनेंट निर्माता कंपनी यूनो मिंडा खरखौदा आइएमटी में 94.26 एकड़ भूमि 1122.10 करोड़ रुपये की लागत से प्लांट लगाया है। प्लांट में एलाय व्हील का उत्पादन शुरू हो चुका है।

संयंत्र की उत्पादन क्षमता करीब 1.2 लाख एलाय व्हील्स प्रतिमाह होगी, जिसे भविष्य में मांग के अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। प्लांट में 733 युवाओं को सीधे तौर पर और हजारों लोगों को इंजीनियरिंग, मशीनिंग, डिजाइन, पैकेजिंग और लाजिस्टिक्स से जुड़े रोजगार के अवसर मिले हैं। यह प्लांट केवल उत्पादन इकाई नहीं, बल्कि एक सेंटर आफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित होगा।

जींद-गोहाना-सोनीपत के बीच चलेगी देश की पहली हाईड्रोजन ट्रेन जींद-गोहाना-सोनीपत के बीच देश में पहली हाईड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जींद में हाईड्रेजन प्लांट भी तैयार हो चुका है। ट्रेन का इंजन और बोगियां भी बनकर तैयार हैं। रेलवे के अधिकारी हाईड्रोजन प्लांट का निरीक्षण कर चुके हैं।

प्लांट में फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने के बाद इसकी खामियों को दुरुस्त किया जा चुका है। जींद-गोहाना-सोनीपत ट्रैक पर 89 किलोमीटर दूरी में देश की पहली हाईड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन 2,638 यात्रियों की क्षमता के साथ 110-140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ेगी। इस प्रोजेक्ट पर 120 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने ट्रेन का पहला वीडियो जारी किया था।

दिल्ली-कटड़ा एक्सप्रेसवे ने आसान किया सफर दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेसवे हरियाणा में 116 किलोमीटर लंबाई में बनकर तैयार हो गया है और इस पर वाहन फर्राटा भर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में भी काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि पंजाब में थोड़ा काम बाकी है। इसके पूरा होने के बाद दिल्ली से कटड़ा तक का सफर छह घंटे में तय किया जा सकेगा।

सोनीपत-गोहाना-जींद के बीच बना ग्रीन फिल्ड हाईवे। फोटो- जागरण

हरियाणा के हिस्से में काम पूरा होने से दिल्ली और पंजाब तक आवागमन वाहनों के सुगम हो गया है। गोहाना के गांव रुखी के निकट से एक्सप्रेसवे पर चढ़कर झज्जर में निलौठी में केएमपी पर पहुंचा जा सकता है, जहां से दिल्ली बहुत नजदीक है। दूसरी तरफ कैथल में पंजाब सीमा के निकट गांव खरकपांडवा तक सफर कर सकते हैं। दिल्ली-कटड़ा की दूरी 670 किलोमीटर होगी।

सोनीपत-जींद का सफर अब एक घंटे में ग्रीनफिल्ड राष्ट्रीय राजमार्ग 352 ए का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इस हाईवे पर थोड़ा काम बाकी है। यह काम पूरा सोनीपत से जींद के बीच 80 किलोमीटर का सफर एक घंटे में तय हो सकेगा। सोनीपत से वाया गोहाना होकर इस हाईवे पर वाहन फर्राटा भर रहे हैं।

गोहाना से जींद के बीच टोल टैक्स शुरू हो चुका है जबकि गोहाना से सोनीपत के बीच काम पूरा होने पर मोहाना के पास टोल टैक्स देना पड़ेगा। गोहाना से जींद के बीच दूरी लगभग 40.66 किलोमीटर और गोहाना से सोनीपत के बीच दूरी लगभग 38.23 किलोमीटर है।

यह मार्ग जींद में जलेबी चौक से शुरू होकर दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेसवे से जुड़ गया है। जींद से आने वाले वाहन चालक अब एक्सप्रेसवे से दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। यह बड़वासनी के पास यूईआर-2 और कुराड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-44 से जुड़ गया है।

रैली स्थल जल्द होगा तय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने बताया कि पीएम मोदी की रैली के लिए जल्द ही रैली स्थल तय किया जाएगा। एनएच-44 पर राई में स्थित राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के मैदान को देखा जा रहा है। यहां पर प्रदेश के सभी जिलों से कार्यकर्ताओं की पहुंच आसान है।

वहीं दूसरे विकल्प के रूप में आइएमटी खरखौदा के मैदान पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही जायजा लेकर रैली स्थल को तय कर तैयारियां शुरू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि यह रैली ऐतिहासिक होगी और प्रधानमंत्री प्रदेश के लिए कई बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे।