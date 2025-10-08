Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनीपत में घटिया सड़क निर्माण की पोल खुली, 24 घंटे में ही उखड़ गई गजराज रोड पर बिछाई गई बिटुमिनस लेयर

    By Paramjeet Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:07 PM (IST)

    गोहाना के गजराज संपर्क मार्ग पर बिछाई गई बिटुमिनस की परत 24 घंटे में ही उखड़ गई। दो जगह से परत उखड़ने और दरारें आने से निर्माण कार्य पर सवाल उठ रहे हैं। लगभग 35 लाख रुपये की लागत से बने इस मार्ग पर भारी वाहनों के चलने से स्थिति और खराब हो सकती है। लोगों ने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image
    गजराज रोड पर उखड़ी बिटुमिनस की लेयर। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, गोहाना। शहर में गजराज संपर्क मार्ग पर बिछाई गई बिटुमिनस की लेयर 24 घंटे में ही उखड़नी शुरू हो गई। दो जगह से लेयर उखड़ने से बजरी बिखर गई। कुछ जगह पर बिटुमिनस लेयर में दरारें भी आ गई हैं और कुछ जगह गड्ढे भी बन गए हैं। इस पर लोगों ने निर्माण सामग्री व काम पर सवाल उठाए। यहां भारी वाहनों का आवागमन होने से लेयर और अधिक उखड़ सकती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर में महम और रोहतक रोड के बीच में गजराज संपर्क मार्ग है। इसी संपर्क मार्ग से बाहर से आने वाले भारी वाहनों का आवागमन होता है। लगभग दो साल से यह मार्ग जर्जर हालत में था। मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे हुए हुए थे। यहां पर वर्षा के पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं थी।

    नगर परिषद ने छह-सात माह पहले निकासी के लिए स्टार्म सिस्टम के तहत पाइप लाइन बिछाई थी। शनिवार को इस मार्ग पर बिटुमिनस लेयर बिछाने के लिए काम शुरू कराया गया था। गड्ढों को भरवाकर काम शुरू कराया गया। रविवार रात को फाइनल लेयर बिछाकर इस मार्ग को सोमवार को वाहनों के लिए खोला गया।

    इस मार्ग के सुधार पर लगभग 35 लाख रुपये खर्च किए। सोमवार को जैसे ही इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन शुरू हुआ बिटुमिनस की लेयर उखड़ने लगी। मंगलवार को गजराज अस्पताल और उससे आगे दो जगह लेयर उखड़ कर बजरियां बिखर गईं। जहां पर लेखर उखड़ी उसके आसपास में दरारें भी आ गई हैं। इससे मार्ग पर फिर से गड्ढे बनने शुरू हो गए।

    गोहाना बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वेदप्रकाश शर्मा ने इस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि काम पूरा होते ही एक दिन में लेयर उखड़ना निर्माण सामग्री की गुणवत्ता व काम के तरीके पर सवालिया निशान है। नगर परिषद को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्माण सामग्री की जांच कराई जाए और एजेंसी से नियम के अनुसार काम कराया जाए।