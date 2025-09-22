Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'भारतीय युवाओं पर ट्रंप की नई चोट, सरकार की चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण'; दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर कसा तंज

    By vishnu kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:23 PM (IST)

    सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि इससे विदेशों में भी रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। उन्होंने एच-1बी वीजा फीस में वृद्धि पर चिंता जताई और केंद्र सरकार से कूटनीतिक दबाव बनाने की मांग की ताकि भारतीय पेशेवरों के हितों की रक्षा की जा सके। उन्होंने हरियाणा में बेरोजगारी और भर्ती घोटालों पर भी सरकार को घेरा।

    prefferd source google
    Hero Image
    सांसद दीपेंद्र हुड्डा सोनीपत सांसद सतपाल ब्रह्मचारी व अन्य से बातचीत करते हुए। सौ. कार्यकर्ता

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा की फीस लगभग 88 लाख रुपये किए जाने पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस फैसले से न केवल भारतीय युवाओं के रोजगार के अवसर प्रभावित होंगे, बल्कि भारत के आर्थिक हितों पर भी विपरीत असर पड़ेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनीपत नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर राजीव सरोहा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को देश में रोजगार देने में विफल रही है और अब विदेशों में भी अवसर उसके गलत नीतियों की वजह से बंद हो रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि भारतीय युवाओं को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर वापस भेजने वाले ट्रंप की यह नई चोट गंभीर है, लेकिन केंद्र सरकार चुप है। हुड्डा ने मांग की कि केंद्र सरकार तुरंत अपनी स्थिति स्पष्ट करे और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत कर अमेरिकी प्रशासन पर दबाव बनाए, ताकि भारतीय पेशेवरों और कंपनियों के हित सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि इससे पहले भारी अमेरिकी टैरिफ ने हरियाणा समेत देश के उद्योगों पर करारा प्रहार किया था, जिससे लाखों कामगार प्रभावित हुए।

    उन्होंने कहा कि हरियाणा जैसे औद्योगिक राज्य को सरकार की विफल विदेश नीति और कूटनीतिक असफलता का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बेरोजगारी दर यहां देश में सबसे ऊंची है। सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती न होना और लगातार भर्ती घोटाले युवाओं को हताश कर रहे हैं।

    इस अवसर पर सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक, पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार, पदम सिंह दहिया, जिला प्रधान संजीव दहिया, सुरेंद्र शर्मा, जयभगवान आंतील, मनोज रिढ़ाऊ, सुरेंद्र छिक्कारा, कमल हसीजा, ललित दिवान, राजीव दहिया, प्रिंस सरोहा, बिजेंद्र सेवली, राजमल चहल, पुनीत राणा, सौरभ सचदेवा, अनुज छाबड़ा, मोनिका पार्षद, रेखा राणा, रवि खेवड़ा, पवन गर्ग, कृष्ण ठेकेदार, पूर्व पार्षद राकेश भारद्वाज, सहित अन्य मौजूद रहे।