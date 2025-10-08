सोनीपत के दो शोरूम पर खाद्य विभाग की छापामारी से मचा हड़कंप, घी के लिए सैंपल; स्टॉक बेचने पर लगाई रोक

दिवाली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने गोहाना में दो शोरूमों पर छापा मारा। टीम ने देशी घी के नमूने लिए और संदिग्ध घी के स्टॉक की बिक्री पर रोक लगा दी। यह कार्रवाई मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री रोकने के लिए की गई। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि नकली सामग्री बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जागरण संवाददाता, गोहाना। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दिवाली पर मिलावटी खाद्य सामान की बिक्री पर रोक लगाने के मद्देनजर कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार शाम को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने गोहाना में दो जगह बड़े शोरूमों पर कार्रवाई की। रोहतक रोड स्थित आईटीआई वाली गली में एक शोरूम में देशी घी के सैंपल लिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टीम ने शोरूम में मिले दो संदिग्ध मार्का के घी के स्टाक पर रिपोर्ट आने तक बिक्री पर रोक लगा दी। टीम को यहां पर अलग-अलग मार्का के घी के 60 पैकेट मिले। इसके साथ टीम ने चोपड़ा कालोनी में भी एक शोरूम पर पहुंचकर कार्रवाई की। यहां से घी और अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लिए।

त्योहारी सीजन में घी, मावा व अन्य खाद्य सामग्री की मांग बढ़ जाती है। इससे कुछ लोग नकली सामग्री भी बेचने की कोशिश करते हैं। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। पिछले दिनों पुलिस और खाद्य आपूर्ति विभाग ने गोहाना में नकली देशी घी की खेप पकड़ी थी।

मंगलवार शाम को विभाग की टीम ने जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. बीरेंद्र यादव के नेतृत्व में छापामारी की। आइटीआइ वाली गली में सुपर बाजार के नाम से चल रहे शोरूम पर टीम पहुंची। यहां पर दो नए मार्का के देशी घी का स्टाक मिला। टीम ने संदिग्धता के आधार पर सैंपल लेकर उनको सील किया।

इसके साथ में शोरूम संचालक को निर्देश दिए कि जब तक रिपोर्ट न आए तब तक दोनों मार्का के घी की बिक्री न की जाए। शोरूम में घी के 60 पैकेट मिले, जिनकी बिक्री पर रोक लगाई। इसके बाद टीम चोपड़ा कालोनी में एक शोरूम पर पहुंची। टीम ने यहां से भी घी व अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लिए।