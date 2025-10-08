Language
    सोनीपत के दो शोरूम पर खाद्य विभाग की छापामारी से मचा हड़कंप, घी के लिए सैंपल; स्टॉक बेचने पर लगाई रोक

    By Nand kishor Bhardwaj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:02 PM (IST)

    दिवाली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने गोहाना में दो शोरूमों पर छापा मारा। टीम ने देशी घी के नमूने लिए और संदिग्ध घी के स्टॉक की बिक्री पर रोक लगा दी। यह कार्रवाई मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री रोकने के लिए की गई। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि नकली सामग्री बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    जिला खाद्य सुरक्षा टीम सुपर बाजार शोरूम पर घी के पैकेटों को सील करते हुए। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोहाना। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दिवाली पर मिलावटी खाद्य सामान की बिक्री पर रोक लगाने के मद्देनजर कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार शाम को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने गोहाना में दो जगह बड़े शोरूमों पर कार्रवाई की। रोहतक रोड स्थित आईटीआई वाली गली में एक शोरूम में देशी घी के सैंपल लिए।

    टीम ने शोरूम में मिले दो संदिग्ध मार्का के घी के स्टाक पर रिपोर्ट आने तक बिक्री पर रोक लगा दी। टीम को यहां पर अलग-अलग मार्का के घी के 60 पैकेट मिले। इसके साथ टीम ने चोपड़ा कालोनी में भी एक शोरूम पर पहुंचकर कार्रवाई की। यहां से घी और अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लिए।

    त्योहारी सीजन में घी, मावा व अन्य खाद्य सामग्री की मांग बढ़ जाती है। इससे कुछ लोग नकली सामग्री भी बेचने की कोशिश करते हैं। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। पिछले दिनों पुलिस और खाद्य आपूर्ति विभाग ने गोहाना में नकली देशी घी की खेप पकड़ी थी।

    मंगलवार शाम को विभाग की टीम ने जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. बीरेंद्र यादव के नेतृत्व में छापामारी की। आइटीआइ वाली गली में सुपर बाजार के नाम से चल रहे शोरूम पर टीम पहुंची। यहां पर दो नए मार्का के देशी घी का स्टाक मिला। टीम ने संदिग्धता के आधार पर सैंपल लेकर उनको सील किया।

    इसके साथ में शोरूम संचालक को निर्देश दिए कि जब तक रिपोर्ट न आए तब तक दोनों मार्का के घी की बिक्री न की जाए। शोरूम में घी के 60 पैकेट मिले, जिनकी बिक्री पर रोक लगाई। इसके बाद टीम चोपड़ा कालोनी में एक शोरूम पर पहुंची। टीम ने यहां से भी घी व अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लिए।

    लोगों को अच्छी गुणवत्ता की खाद्य सामग्री मिले इसके लिए टीम गोहाना में समय-समय पर छापामारी करते हुए सैंपल भी लेगी। अगर कोई दुकानदार नकली घी, मावा या अन्य खाद्य सामग्री की बिक्री करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दुकानदार ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता का सामान दें।

    डॉ. बीरेंद्र यादव, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी