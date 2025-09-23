Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनीपत में तेजी से बढ़ रहे डेंगू और मलेरिया के मामले, स्वास्थ्य विभाग ने उठाया अहम कदम

    By sandeep kumar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 03:28 PM (IST)

    सोनीपत जिले में डेंगू के 54 और मलेरिया के 14 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और संक्रमण को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जलभराव वाले क्षेत्रों में कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं। चिकनगुनिया के तीन मामले भी मिले हैं लोगों से सफाई रखने की अपील की गई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    डेंगू के 54 और मलेरिया के 14 मरीज मिले।

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत जिले में डेंगू के अब तक 54 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि मलेरिया के 14 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और समय पर उठाए जा रहे कदमों से संक्रमण को फैलने से रोका जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला डेंगू व मलेरिया अधिकारी डॉ. आशा सहरावत ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मी नियमित रूप से लोगों को डेंगू और मलेरिया से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर जलभराव वाली जगहों में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि मच्छरों के प्रजनन पर रोक लगाई जा सके।

    इसके अलावा जिले में अब तक चिकनगुनिया के तीन मरीज भी सामने आए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों और आस-पास साफ-सफाई रखें, पानी जमा न होने दें और मच्छरदानी का प्रयोग करें।