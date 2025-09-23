सोनीपत में तेजी से बढ़ रहे डेंगू और मलेरिया के मामले, स्वास्थ्य विभाग ने उठाया अहम कदम

सोनीपत जिले में डेंगू के 54 और मलेरिया के 14 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और संक्रमण को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जलभराव वाले क्षेत्रों में कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं। चिकनगुनिया के तीन मामले भी मिले हैं लोगों से सफाई रखने की अपील की गई है।

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत जिले में डेंगू के अब तक 54 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि मलेरिया के 14 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और समय पर उठाए जा रहे कदमों से संक्रमण को फैलने से रोका जा रहा है।

जिला डेंगू व मलेरिया अधिकारी डॉ. आशा सहरावत ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मी नियमित रूप से लोगों को डेंगू और मलेरिया से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर जलभराव वाली जगहों में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि मच्छरों के प्रजनन पर रोक लगाई जा सके।