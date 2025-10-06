सोनीपत में प्राइवेट स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई, 60 स्कूलों को बंद करने के निर्देश; 18 पर लगाया जुर्माना

सोनीपत में शिक्षा विभाग ने आरटीई नियमों का पालन न करने वाले निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की है। 60 स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं जबकि 18 पर जुर्माना लगाया गया है। इन स्कूलों पर आरटीई पोर्टल पर मुफ्त सीटों का ब्योरा अपलोड न करने का आरोप है। विभाग ने अंतिम चेतावनी दी है कि नियमों का पालन अनिवार्य है अन्यथा मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

जागरण संवाददाता, सोनीपत। शिक्षा विभाग ने जिले में आरटीई नियमों की अवहेलना करने वाले निजी स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि 18 स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है। विभाग की इस कार्रवाई से जिलेभर में हड़कंप मच गया है।

इन स्कूलों पर आरोप है कि उन्होंने आरटीई पोर्टल पर प्रवेश के लिए निर्धारित निश्शुल्क सीटों का ब्यौरा अपलोड नहीं किया और विभागीय दिशा-निर्देशों की लगातार अनदेखी की। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से की गई जांच में पाया गया कि कई निजी स्कूल वर्षों से आरटीई के अंतर्गत मिलने वाली सीटों का रिकार्ड छिपा रहे थे। नियमों के तहत निजी स्कूलों को अपनी कुल सीटों का 25 प्रतिशत आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखना होता है और इन सीटों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।

विभाग ने बार-बार नोटिस देने के बावजूद जिन स्कूलों ने जानकारी नहीं दी, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया गया।आरटीई नियमों की उल्लंघना करने वाले स्कूलों पर हजारों रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिन स्कूलों की मान्यता पर सवाल उठे हैं, उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई भी तय की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी स्कूल ने अब भी आरटीई पोर्टल पर सीटों का ब्यौरा अपलोड नहीं किया, तो उसकी मान्यता रद कर दी जाएगी।

विभाग ने दी अंतिम चेतावनी शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल संचालकों को अंतिम चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि नियमों का पालन करना अब वैकल्पिक नहीं, बल्कि अनिवार्य है। आरटीई पोर्टल पर सीटों का ब्यौरा अपलोड करने की अंतिम तिथि तय कर दी गई है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।वहीं नियमों का पूरी तरह पालन करने वाले स्कूलों की सराहना की जाएगी, ताकि अन्य संस्थान भी पारदर्शिता अपनाएं।