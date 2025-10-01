Language
    सोनीपत में पीट-पीटकर की गई थी युवक की हत्या, पुलिस ने छह आरोपितों को दबोचा

    By Deepak Gijwal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 12:04 PM (IST)

    सोनीपत के शहजानपुर गांव में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक एक जन्मदिन पार्टी में गया था जहां उसका झगड़ा हो गया था जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। शुरुआत में शराब के अधिक सेवन से मौत की आशंका जताई गई थी।

    पुलिस की गिरफ्त में हत्या के आरोपित। सौजन्य प्रवक्ता

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। गांव शहजानपुर में दोस्त के घर युवक के शव मिलने के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या की बात सामने आई है। युवक की पीट-पीटकर हत्या की गई थी। पुलिस ने मामले में छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

    मृतक एक आरोपित के बेटे की बर्थडे पार्टी में गया था। वहां उसके साथ झगड़ा होने पर उसकी पीट-पीटकर हत्या कर की थी। शुरुआत में शराब के अधिक सेवन से मौत की आशंका जताई गई थी, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मामला खुला है।

    गिरफ्तार आरोपित शाहिद और सुरेंद्र गांव आटा, आयुब, मोहम्मद दाऊद, कासिम और आलोक उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले है। जो हाल में शहजानपुर में किराए पर रहे रहे थे। थाना सेक्टर-27 पुलिस ने आरोपितों को न्यायालय में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया है।

    शहजानपुर में रहने वाले उत्तर प्रदेश के जिला फरोजाबाद के रामप्रसाद का शव 27 सितंबर को गांव में ही किराए पर रहने वाले शाहिद के कमरे पर मिला था। सूचना के बाद उनके भाई चरणजीत वह अन्य स्वजन मौके पर पहुंचे।

    चरणजीत ने पुलिस को बताया था कि 26 सितंबर को रामप्रसाद शाहिद के बेटे की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए गया था। सूचना के बाद वह मौके पर पहुंचे तो मुंह से झाग और नाक से खून निकल रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। वहीं, जांच के लिए विसरा सैंपल भी लिए थे।

    अब जांच में सामने आया है कि शराब के नशे में शाहिद के साथ झगड़ा होने पर उसने साथियों के साथ मिलकर पीट-पीटकर उसकी हत्या की थी। अब पुलिस ने छह आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी सवित कुमार ने बताया कि आरोपितों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। ताकि मामले के बारे में और जानकारी जुटाई जा सके।