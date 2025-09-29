Sonipat Dengue Cases: सोनीपत में डेंगू का कहर, 62 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी चिंता

सोनीपत जिले में डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है जहां अब तक 62 डेंगू और 15 मलेरिया के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ाते हुए जागरूकता अभियान शुरू किया है। लोगों को घरों के आसपास पानी जमा न होने देने और नियमित सफाई करने की सलाह दी गई है। नागरिक अस्पताल में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।

जागरण संवादाता, सोनीपत। जिले में डेंगू का प्रकोप बढ़ता रहा है। अब तक 62 डेंगू और 15 मलेरिया के मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं चिकनगुनिया के भी तीन मरीज सामने आ चुके हैं। जिले में मिले डेंगू के 62 मरीजों से प्रदेश में तीसरे स्थान पर है।

ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने घर-घर जाकर लारवा की जांच और लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष टीमें गठित की हैं। संदिग्ध इलाकों में फागिंग की कार्रवाई की जा रही है और लापरवाही बरतने वाले लोगों को नोटिस जारी किया जा रहा है।

डेंगू व मलेरिया के नोडल अधिकारी डा. आशा सहरावत ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मी मच्छरों के पनपने वाले स्थानों की जांच कर रहे हैं और लोगों को सफाई बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं। जिले में 166 टीमें सक्रिय रूप से काम रह रही है।

इसके साथ ही ब्लड स्लाइड बनाकर समय पर डेंगू और मलेरिया की जांच सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि घरों के आसपास पानी जमा न होने दें, कूलर और टैंकों की नियमित सफाई करें और किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराएं।

कंट्रोल रूम की सुविधा नागरिक अस्पताल में विभाग ने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। लोग यहां जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं, चिकित्सकों का कहना है कि बढ़ते डेंगू और मलेरिया के मामलों को रोकने के लिए जनता का सहयोग बेहद आवश्यक है।

सावधानी और सुझाव घरों में पानी जमा न होने दें।

टैंक, कूलर और गमलों की नियमित सफाई करें।

बुखार, शरीर में दर्द या चकत्ते दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराएं।

संदिग्ध क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीम का सहयोग करें।

जिले में डेंगू मरीज वर्ष -- -- -- -- -मरीज 2017 -- -- -- -54

-54 2018 -- -- -- -22

-22 2019 -- -- -- -12

-12 2020 -- -- -- -15

-15 2021 -- -- -- 1013

1013 2022 -- -- -- -315

-315 2023 -- -- -- -332

-332 2024 -- -- -- -513

-513 2025 -- -- -- -62