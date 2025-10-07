सोनीपत में लिंगानुपात 901 से घटकर पहुंचा 893 पर, सभी पीएचसी और सीएचसी अलर्ट

सोनीपत में बेटियों को बचाने की मुहिम के बावजूद लिंगानुपात में गिरावट आई है जो स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय है। जिले का लिंगानुपात 901 से घटकर 893 हो गया है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के प्रयासों पर सवाल उठ रहे हैं। विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है और पीएनडीटी टीम लिंग जांच करने वालों पर नजर रख रही है।

संदीप कुमार, सोनीपत। बेटियों को बचाने और समान अधिकार देने की मुहिम के बावजूद सोनीपत में लिंगानुपात में फिर से गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले का लिंगानुपात 901 से घटकर 893 पर पहुंच गया है।

यह गिरावट स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बन गई है। प्रदेश स्तर पर सोनीपत अब लिंगानुपात में गिरावट के मामलों में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। जिले का घटता लिंगानुपात कन्या भ्रुण हत्या रोकने के प्रयासों पर सवाल उठा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लिंगानुपात को सुधारने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही पीएनडीटी की टीम लिंग जांच करने वालों पर शिकंजा कस रही है। बावजूद इसके जिले का लिंगानुपात कम होना विभाग के लिए चिंता का विषय है।

विभाग ने घट रहे लिंगानुपात के मंथन के लिए सभी पीएचसी व सीएचसी से रिकार्ड लेने की योजना बनाई है, साथ ही आशा वर्कर्स व आगनबाड़ी वर्कर्स की ड्यूटी लगाई है कि वे गांव में विशेष रूप से ध्यान रखें और कोई भी संदिग्ध गतिविधि होने पर विभाग को सूचना दें।

सभी ब्लाक के चिकित्सकों से मांगी रिपोर्ट लिंगानुपात में आई यह गिरावट से विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग ने सभी ब्लाकों से रिपोर्ट मांगी है और समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यह गिरावट ज्यादा देखने को मिली है। विभाग अब नई रणनीति पर काम कर रहा है, ताकि कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत सख्त निगरानी स्वास्थ्य विभाग के पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत निगरानी सख्त की जाएगी और संदिग्ध अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर लगातार छापेमारी की जाएगी। इसके साथ ही बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को और मजबूत करने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे। समाज की सोच बदले बिना यह अभियान सफल नहीं हो सकता, इसलिए अब जागरूकता कार्यक्रमों को गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी की जाएगी।

दो सालों के आकड़े महीना 2023 2024 जनवरी 905 971 फरवरी 902 952 मार्च 885 913 अप्रैल 879 914 मई 879 911 जून 885 905 जुलाई 878 902 अगस्त 882 902 सितंबर 889 905 अक्तूबर 889 900 नवंबर 891 898 दिसंबर 894 901 किस महीने कितना रहा लिंगानुपात माह मूल्य जनवरी 893 फरवरी 917 मार्च 918 अप्रैल 905 मई 903 जून 909 2024 में जन्म के समय लिंगानुपात के आधार पर टॉप 10 गांव गांव जनसंख्या बेटा जन्म बेटी जन्म लिंगानुपात बढ़खालसा 5295 20 34 1700 भिगान 5010 35 52 1486 जौली 5996 46 60 1304 मलिकपुर 6011 39 50 1282 कटलुपुर 7060 22 27 1227 राठधना 9190 44 54 1295 गोहाना शहर 7000 60 73 1217 खेरी गुर्जर 6763 58 68 1172 जांटी कलां 5792 36 42 1164 खांडा 7899 67 78 1164 वर्ष 2024 में बच्चों ने लिया जन्म

माह बेटियां बेटे लिंगानुपात जनवरी 1064 1096 971 फरवरी 948 1017 952 मार्च 843 1014 913 अप्रैल 831 908 914 मई 769 857 911 जून 755 868 905 जुलाई 985 1109 902 अगस्त 1104 1222 902 सितंबर 1097 1185 905 अक्तूबर 1120 1297 900 नवंबर 1048 1189 898 दिसंबर 1257 1353 929