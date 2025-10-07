Language
    सोनीपत में लिंगानुपात 901 से घटकर पहुंचा 893 पर, सभी पीएचसी और सीएचसी अलर्ट

    By sandeep kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:36 AM (IST)

    सोनीपत में बेटियों को बचाने की मुहिम के बावजूद लिंगानुपात में गिरावट आई है जो स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय है। जिले का लिंगानुपात 901 से घटकर 893 हो गया है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के प्रयासों पर सवाल उठ रहे हैं। विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है और पीएनडीटी टीम लिंग जांच करने वालों पर नजर रख रही है।

    कन्या भ्रूण हत्या रोकने के प्रयासों पर उठे सवाल। (सांकेतिक तस्वीर)

    संदीप कुमार, सोनीपत। बेटियों को बचाने और समान अधिकार देने की मुहिम के बावजूद सोनीपत में लिंगानुपात में फिर से गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले का लिंगानुपात 901 से घटकर 893 पर पहुंच गया है।

    यह गिरावट स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बन गई है। प्रदेश स्तर पर सोनीपत अब लिंगानुपात में गिरावट के मामलों में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। जिले का घटता लिंगानुपात कन्या भ्रुण हत्या रोकने के प्रयासों पर सवाल उठा रहा है।

    स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लिंगानुपात को सुधारने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही पीएनडीटी की टीम लिंग जांच करने वालों पर शिकंजा कस रही है। बावजूद इसके जिले का लिंगानुपात कम होना विभाग के लिए चिंता का विषय है।

    विभाग ने घट रहे लिंगानुपात के मंथन के लिए सभी पीएचसी व सीएचसी से रिकार्ड लेने की योजना बनाई है, साथ ही आशा वर्कर्स व आगनबाड़ी वर्कर्स की ड्यूटी लगाई है कि वे गांव में विशेष रूप से ध्यान रखें और कोई भी संदिग्ध गतिविधि होने पर विभाग को सूचना दें।

    सभी ब्लाक के चिकित्सकों से मांगी रिपोर्ट

    लिंगानुपात में आई यह गिरावट से विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग ने सभी ब्लाकों से रिपोर्ट मांगी है और समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यह गिरावट ज्यादा देखने को मिली है। विभाग अब नई रणनीति पर काम कर रहा है, ताकि कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

    पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत सख्त निगरानी

    स्वास्थ्य विभाग के पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत निगरानी सख्त की जाएगी और संदिग्ध अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर लगातार छापेमारी की जाएगी। इसके साथ ही बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को और मजबूत करने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे। समाज की सोच बदले बिना यह अभियान सफल नहीं हो सकता, इसलिए अब जागरूकता कार्यक्रमों को गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी की जाएगी।

    दो सालों के आकड़े

    महीना 2023 2024
    जनवरी 905 971
    फरवरी 902 952
    मार्च 885 913
    अप्रैल 879 914
    मई 879 911
    जून 885 905
    जुलाई 878 902
    अगस्त 882 902
    सितंबर 889 905
    अक्तूबर 889 900
    नवंबर 891 898
    दिसंबर 894 901

    किस महीने कितना रहा लिंगानुपात

    माह मूल्य
    जनवरी 893
    फरवरी 917
    मार्च 918
    अप्रैल 905
    मई 903
    जून 909

    2024 में जन्म के समय लिंगानुपात के आधार पर टॉप 10 गांव

    गांव जनसंख्या बेटा जन्म बेटी जन्म लिंगानुपात
    बढ़खालसा 5295 20 34 1700
    भिगान 5010 35 52 1486
    जौली 5996 46 60 1304
    मलिकपुर 6011 39 50 1282
    कटलुपुर 7060 22 27 1227
    राठधना 9190 44 54 1295
    गोहाना शहर 7000 60 73 1217
    खेरी गुर्जर 6763 58 68 1172
    जांटी कलां 5792 36 42 1164
    खांडा 7899 67 78 1164

    वर्ष 2024 में बच्चों ने लिया जन्म

    माह बेटियां बेटे लिंगानुपात
    जनवरी 1064 1096 971
    फरवरी 948 1017 952
    मार्च 843 1014 913
    अप्रैल 831 908 914
    मई 769 857 911
    जून 755 868 905
    जुलाई 985 1109 902
    अगस्त 1104 1222 902
    सितंबर 1097 1185 905
    अक्तूबर 1120 1297 900
    नवंबर 1048 1189 898
    दिसंबर 1257 1353 929

    10 वर्षों का लिंगानुपात

    वर्ष लिंगानुपात
    2014 830
    2015 867
    2016 902
    2017 937
    2018 950
    2019 909
    2020 917
    2021 888
    2022 898
    2023 894
    2024 901
    2025 893

    जिले में घट रहा लिंगानुपात चिंता का विषय है। इस पर मंथन किया जा रहा है। गांव व शहर से रिपोर्ट मंगाई गई है। लिंग जांच करने वालों पर निगरानी रखी जाएगी। वहीं लोगों को जागरूक भी किया जाएगा।

    -डॉ. ज्योत्सना, सिविल सर्जन, सोनीपत