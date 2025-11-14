दादा कुशाल सिंह दहिया के बलिदान दिवस पर सीएम सैनी की बड़ी घोषणाएं, सिख दंगा पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी

नंद किशाेर भारद्वाज, सोनीपत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दादा कुशाल सिंह दहिया के बलिदान दिवस की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महान व्यक्तित्व दादा कुशाल सिंह दहिया का बलिदान इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को प्रदेश में बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है, और यह कार्यक्रम हरियाणा सरकार का प्रयास है कि शहीदों के तप, त्याग, विचार और धर्म के लिए बलिदान को जन-जन तक पहुंचाया जा सके।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की भूमि हमेशा शौर्य की जननी रही है। उन्होंने दादा कुशाल सिंह दहिया के बलिदान को न केवल धार्मिक बल्कि चेतना का प्रतीक बताते हुए कहा कि जो राष्ट्र अपने वीरों को याद रखता है, वही अमर होता है।