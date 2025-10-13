सोता रहा सुरक्षा गार्ड, चोरों ने कर दी खेल; लगाया हजारों का चूना
राई के बहालगढ़ थाना क्षेत्र में एक मशरूम फार्म से एसी और कंप्रेसर की चोरी हो गई। सुरक्षा गार्ड किरणपाल ने पुलिस को बताया कि ड्यूटी के दौरान नींद आने पर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, राई। बहालगढ़ थाना अंतर्गत खेवड़ा स्थित एक मशरूम फार्म से चोरों ने एसी व कंप्रेसर चोरी कर लिया। पुलिस सुरक्षा गार्ड की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है।
शिकायत में बताया गया कि किरणपाल खेवड़ा बाईपास स्थित मशरूम फार्म पर सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है। रात को ड्यूटी के दौरान वह सो गया। जब वह उठा तो उसने पाया कि कमरे में लगा एसी गायब था। मशरूम फार्म की जांच करने पर वहां लगे चार कंप्रेसर भी गायब मिले।
उसने चोरी की सूचना सुरक्षा प्रभारी व मशरूम फार्म के मालिक को दी। बाद में उसने मामले की लिखित शिकायत बहालगढ़ थाना पुलिस को दी।
