सोता रहा सुरक्षा गार्ड, चोरों ने कर दी खेल; लगाया हजारों का चूना

जागरण संवाददाता, राई। बहालगढ़ थाना अंतर्गत खेवड़ा स्थित एक मशरूम फार्म से चोरों ने एसी व कंप्रेसर चोरी कर लिया। पुलिस सुरक्षा गार्ड की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है।

शिकायत में बताया गया कि किरणपाल खेवड़ा बाईपास स्थित मशरूम फार्म पर सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है। रात को ड्यूटी के दौरान वह सो गया। जब वह उठा तो उसने पाया कि कमरे में लगा एसी गायब था। मशरूम फार्म की जांच करने पर वहां लगे चार कंप्रेसर भी गायब मिले।