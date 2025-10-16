सोनीपत में जमीन बेचने के नाम पर 88 लाख ठगी का आरोपी गिरफ्तार, एक शक से खुला पूरा मामला

जागरण संवाददाता, सोनीपत। थाना सेक्टर-27 पुलिस ने जमीन बेचने के नाम पर 88 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में संलिप्त आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित बलबीर गांव राठधना का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपित को न्यायालय में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है।



गांव लिवान के रहने वाले पवन ने पुलिस को बताया था कि 30 जुलाई, 2021 में उन्होंने गांव के ही कर्मबीर से जमीन की सौदेबाजी की थी। जमीन का सौदा 3.30 करोड़ रुपये में हुआ था। उसने उसे उसी दिन 23 लाख रुपये चेक से व 10 लाख रुपये नकद दिए थे। जमीन की रजिस्ट्री की तारीख 15 नवंबर, 2021 तक हुई थी। इकरारनामे के नौ दिन बाद ही कर्मबीर की मौत हो गई थी। जिसके बाद उसने जमीन की रजिस्ट्री के लिए कर्मबीर की पत्नी और बेटे सुमित व अमित से संपर्क किया।

उन्होंने तय समय पर रजिस्ट्री करवाने की बात कही। वहीं, अपने ताऊ बलबीर के साथ लेनदेन करने की बात कही। इसके बाद जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि इंतकाल उनके नाम पर नहीं हुआ है। जब होगा तो रजिस्ट्री करवा देंगे। वह बार-बार गुमराह करते रहे। इसके बाद जमीन के रेट बढ़ने का हवाला देने लगे। इसके बाद पंचायत में तय हुआ कि इकरारनामे की तय राशि से 1.55 लाख रुपये ज्यादा देंगे।