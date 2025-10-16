सोनीपत में जमीन बेचने के नाम पर 88 लाख ठगी का आरोपी गिरफ्तार, एक शक से खुला पूरा मामला
जमीन बेचने के नाम पर 88 लाख रुपये की ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक छोटे से शक के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई और पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। आरोपी ने पीड़ित से जमीन बेचने का वादा करके पैसे लिए थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। थाना सेक्टर-27 पुलिस ने जमीन बेचने के नाम पर 88 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में संलिप्त आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित बलबीर गांव राठधना का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपित को न्यायालय में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है।
गांव लिवान के रहने वाले पवन ने पुलिस को बताया था कि 30 जुलाई, 2021 में उन्होंने गांव के ही कर्मबीर से जमीन की सौदेबाजी की थी। जमीन का सौदा 3.30 करोड़ रुपये में हुआ था। उसने उसे उसी दिन 23 लाख रुपये चेक से व 10 लाख रुपये नकद दिए थे। जमीन की रजिस्ट्री की तारीख 15 नवंबर, 2021 तक हुई थी। इकरारनामे के नौ दिन बाद ही कर्मबीर की मौत हो गई थी। जिसके बाद उसने जमीन की रजिस्ट्री के लिए कर्मबीर की पत्नी और बेटे सुमित व अमित से संपर्क किया।
उन्होंने तय समय पर रजिस्ट्री करवाने की बात कही। वहीं, अपने ताऊ बलबीर के साथ लेनदेन करने की बात कही। इसके बाद जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि इंतकाल उनके नाम पर नहीं हुआ है। जब होगा तो रजिस्ट्री करवा देंगे। वह बार-बार गुमराह करते रहे। इसके बाद जमीन के रेट बढ़ने का हवाला देने लगे। इसके बाद पंचायत में तय हुआ कि इकरारनामे की तय राशि से 1.55 लाख रुपये ज्यादा देंगे।
इसके बाद उसने 31 लाख रुपये दे दिए। दस दिन बाद फिर से सात लाख रुपये दे दिए। वह जमीन के 88 लाख रुपये उनको दे चुके थे। रजिस्ट्री न करवाने पर शक हुआ तो जांच की, जिसमें सामने आया कि वह जमीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम करवा चुके है। आरोपितों ने मिलीभगत कर उससे 88 लाख रुपये की ठगी की है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। अब पुलिस ने आरोपित बलबीर को गिरफ्तार किया है।
