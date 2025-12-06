Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चार नहीं एक अजन्मे बच्चे की भी ली थी जान! रोंगटे खड़े कर देगी लेडी साइको किलर पूनम की पूरी कहानी

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 05:47 PM (IST)

    भावड़ गांव की पूनम ने चार मासूम बच्चों की निर्मम हत्याएं कीं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। उसने बच्चों को पानी में डुबोकर मारा और हर बार इसे हादसा बता ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पानीपत की लेडी साइको किलर पूनम की पूरी कहानी।

    जागरण संवाददाता, गोहाना। गांव भावड़ की पूनम का तीन दिन पहले जब असली चेहरा सामने आया तो वह बेहद डरावना निकला। वह अलग-अलग जगह चार मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर चुकी थी। जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, वे बेहद चौंकाने वाले और रोंगटे खड़े करने वाले रहे। सभी बच्चों को मारने के लिए एक ही तरीका अपनाया गया। वह था पानी में डुबोकर मौत के घाट उतारने का। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि अगर पूनम बच्चों को मारने का कोई और तरीका अपनाती तो उनके बचने की गुंजाइश नहीं रहती और वह पहले ही पकड़ी जाती।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसने चारों बच्चों की हत्या को हादसे में बदलने के लिए यह तरीका अपनाया। वह वारदात को अंजाम देने से पहले बच्चों में घुलमिल जाती और उनको विश्वास में लेती थी। पूनम एमए और बीएड पास है। पुलिस जब उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेगी तो यह भी पूछताछ की जाएगी उसने बच्चों का मारने के लिए यह तरीका क्यों अपनाया और इसकी जानकारी कहां से जुटाई। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि उसने यह तरीका अपनाने के लिए इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों पर काफी सर्च किया।

    अब जानिए सिलसिलेवार तीनों वारदातों को...

    • पहली वारदात- 12 जनवरी 2023 : भावड़ स्थित घर में बेटे व भांजी को टैंक में डुबोया

    गांव गंगाना में ब्याही पिंकी 10 वर्ष की बेटी इशिका के साथ जनवरी, 2023 में गांव भावड़ में मायके आई थी। पूनम ने भांजी इशिका के साथ मेलजोल बढ़ाया। उसे अपने और नजदीक लाने के लिए हथकंडे अपनाए। इशिका को अपने बेटे शुभम के साथ कमरे में ले जाकर गानों पर डांस करवाती। भाजी को बाजार कपड़े दिलाने लेकर गई और खाने की चीजें दिलाई। 12 जनवरी को दिन में परिवार के सभी काम में व्यस्त हो गए। पूनम ने इसी का फायदा उठाया और इशिका व शुभम को टैंक में डुबोकर मार डाला। इसके बाद उसने खुद को अंजान दिखाया। शोर मचने पर सदमे से बेहोश होने का नाटक किया। तबीयत खराब होने के कारण सात दिन अस्पताल में भी भर्ती रही।

    • दूसरी वारदात - 19 अगस्त, 2025 : मायके में भतीजी जिया की लान ली

    पूनम अगस्त, 2025 में अपने दूसरे बच्चे को लेकर मायके पानीपत में गांव सिवाह गई थी और कई दिन तक रुकी। इसी गांव में उसका चचेरा भाई दीपक रहता है। पूनम ने दीपक की 10 साल की बेटी जिया से मेलजोल बढ़ाया। वह भतीजी जिया को खिलाने के बहाने से बार-बार अपने पास बुलाती। उसे दुकान पर ले जाने की बातें करती। जिया को पार्क में भी घुमाकर भी लाती। पूनम दो बार जिया के घर पर भी सो चुकी थी। 19 अगस्त का मौका मिलते ही उसने जिया को उसके घर में ही पानी की हौद में डुबोकर मार डाला। शक होने पर उसने झूठी कसमें खाई और कहा अगर किसी ने उस पर शक किया तो वह आत्महत्या कर लेगी।

    • एक दिसंबर, 2025 : भतीजी विधि की नौल्था में ली जान

    पूनम के पति नवीन के सगे चाचा पाल सिंह सोनीपत में रहते हैं। वे पानीपत के नौल्था में परिवार के साथ शादी में गए थे। शादी में पूनम भी गई थी। वहां पर पूनम ने पाल सिंह की पोती छह साल की भतीजी विधि की पानी के टब में डुबोकर हत्या कर दी और कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी। पूनम पहले भी अकसर सोनीपत में पाल सिंह के घर चली जाती थी और वहां विधि को खिलाती थी। विधि उससे घुलमिल चुकी थी। उसने टब को साइड कराने के बहाने से विधि को बुलाया और डुबोकर मार डाला। हत्या के बाद पूनम के कपड़े पानी में भीग गए थे, किसी को शक न हो वह मेहमानों को चाय बांटने लगी। बाद में बच्ची का शव मिलने पर स्वजनों ने उस पर शक जताया और पुलिस के हवाले कर दिया।

    • ननद से मिलने गई थी अगले ही दिन हुआ गर्भपात

    पूनम की ननद पिंकी गांव गंगाना में शादीशुदा है। पिंकी 2024 में तीन माह की गर्भवती थी। तब पूनम मकर संक्रांति पर पिंकी के घर त्योहार का शगुन देने गई थी। वह उस दिन रात को पिंकी के घर पर ही रुकी थी। पूनम ने ही खाना बनाकर सबको परोसा था। अगले दिन पिंकी का गर्भपात हो गया था। अब स्वजन को शक है कि पूनम ने पिंकी को खाने में कुछ खिलाया, जिससे उसका गर्भपात हुआ।