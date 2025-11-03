लाडो लक्ष्मी योजना का मैसेज मिलते ही खाते जांचने बैंक पहुंची महिलाएं, किसी के चेहरे पर खुशी तो कई हुईं निराश

संवाद सहयोगी, खरखौदा। हरियाणा सरकार की दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को पोर्टल पर लाभार्थी बनाए जाने और जल्द राशि जारी किए जाने के संदेश मिल रहे हैं। ऐसे में गांवों की महिलाएं बैंकों में पहुंचकर अपने खातों की जांच कर रही हैं। कई के खातों में रुपये नहीं पहुंचे हैं, इनके खातों में मंगलवार को रुपये आने की उम्मीद है।



महिलाओं को मोबाइल पर मैसेज प्राप्त हो रहा है कि उन्हें योजना के अंतर्गत चयनित किया गया है और निर्धारित राशि उनके बैंक खाते में जल्द भेज दी जाएगी। इसके बाद से क्षेत्र के बैंक शाखाओं में महिलाओं की आवाजाही बढ़ गई है। महिलाएं अपने खाते की पासबुक अपडेट कराने या एटीएम से बैलेंस चेक करने पहुंच रही हैं।

कई महिलाओं ने बताया कि सरकार की यह योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से चलाई गई है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि यह राशि बेटियों की पढ़ाई और पालन-पोषण में सहायक सिद्ध होगी। बैंक कर्मियों का कहना है कि बड़ी संख्या में महिलाएं योजना संबंधी जानकारी के लिए आ रही हैं। उन्हें पात्र महिलाएं अपने फोन में आया हुआ वह मैसेज भी दिखा रही हैं, जिसमें उन्हें योजना का पात्र बताया गया और उनके आवेदन भी स्वीकारे जा चुके हैं।

वहीं मैसेज में जल्द ही 2100 रुपये की राशि उनके बैंक खातों में डालने की भी बात कही गई है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत राज्य सरकार महिलाओं के नाम पर राशि जमा कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की और एक कदम है, जिसकी महिलाओं द्वारा सराहना की जा रही है।

महिलाओं के खातों में आई पहली किस्त गन्नौर में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सरकार की ओर से महिलाओं के खातों में पहली किस्त के रूप में 2100 रुपये की राशि भेजी गई है। राशि आने की जानकारी मिलते ही कई महिलाएं पैसे निकलवाने के लिए बैंकों में पहुंचीं। नगरपालिका रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में सोमवार को कई महिलाएं पहुंची, हालांकि योजना के तहत पैसा निकलवाने वाली महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम रही।