KMP एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर: कुंडली-खरखौदा के बीच आपस में भिड़े 26 वाहन, 30 से ज्यादा लोग घायल

संवाद सहयोगी, राई (सोनीपत)। मौसम के पहले घने कोहरे ने रविवार सुबह केएमपी (कुंडली–मानेसर–पलवल) एक्सप्रेसवे पर कुंडली और खरखौदा के बीच पांच जगह 26 वाहन एक-दूसरे से भिड़ गए। जीरो विजिबिलिटी के कारण हुए हादसों 30 से अधिक लोग घायल हो गए और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

एक वाहन टकराने के बाद पीछे से आ रहे वाहन एक-एक कर आपस में भिड़ते चले गए। पुलिस ने कोहरे के दौरान सावधानियां बरतने की सलाह दी है। घने कोहरे से नहीं दिख रहे थे वाहन रविवार सुबह करीब साढ़े सात बजे बागपत की ओर से कुंडली की तरफ आने वाले मार्ग पर टोल बैरियर से लगभग पांच किलोमीटर पहले कोहरा इतना घना था कि कुछ ही फीट की दूरी पर चल रहे वाहन तक दिखाई नहीं दे रहे थे। घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को सड़क की स्थिति का अंदाजा नहीं हो पाया और एक्सप्रेसवे पर कुंडली से खरखौदा के बीच पांच जगह पर 26 वाहन भिड़ गए।

इससे अफरातफरी मच गई। दुर्घटना की शुरुआत गाजियाबाद से सपरिवार सोनीपत की ओर जा रहे पाक्सो कोर्ट के सरकारी वकील हरीश माथुर की कार के एक्सप्रेसवे पर खड़े एक ट्रक से टकराने से हुई। कोहरे के कारण ट्रक अचानक सामने आ गया, इससे पहले कि वह संभल पाते, पीछे से आ रही एक अन्य कार उनकी गाड़ी से टकरा गई।

इसके बाद एक ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी, वहीं कुछ ही देर बाद एक और ट्रक उस ट्रक से जा भिड़ा। इसके बाद थोड़ी-थोड़ी दूर पर चार अन्य जगहों पर हादसे हुए। एक के बाद एक टकराते गए वाहन इसके बाद स्थिति और भी बिगड़ गई। पीछे से आ रहे वाहन कोहरे के कारण दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को देख नहीं पाए और एक के बाद एक टकराते चले गए। करीब 15–20 मिनट तक लगातार हादसे होते रहे। इस दौरान चार-पांच कारों के अलावा ट्रक और अन्य भारी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। एक्सप्रेसवे पर चारों तरफ क्षतिग्रस्त वाहन, चीख-पुकार और सायरनों की आवाजें गूंजने लगीं।



हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एंबुलेंस और एक्सप्रेसवे की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत सोनीपत के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरीश माथुर के रिश्तेदार शिवप्रताप सिंह ने बताया कि सड़क पर खड़े ट्रक चालक ने न तो कोई संकेतक नहीं लगाया था और न ही इंडीकेटर या चेतावनी लाइट जलाई गई थी।