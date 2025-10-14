खरखौदा-दिल्ली रोड बनाने के लिए दीवार निर्माण का काम शुरू, भारी वाहनों की रोकी जाएगी आवाजाही
लोक निर्माण विभाग ने खरखौदा-दिल्ली मार्ग के निर्माण के लिए दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया है। भारी वाहनों की आवाजाही रोकी जाएगी ताकि निर्माण कार्य निर्बाध रूप से चल सके। सात करोड़ की लागत से बनने वाली यह सड़क छह महीने में तैयार हो जाएगी। पहले चरण में केएमपी एक्सप्रेसवे से आइएमटी खरखौदा तक सड़क बनेगी। भारी वाहनों को अन्य मार्गों से जाने के लिए कहा गया है।
संवाद सहयोगी, खरखौदा। बाबा बंदा सिंह बहादुर स्टेट हाईवे-18 के निर्माण को लेकर लोक निर्माण विभाग ने तैयारी कर ली है, सोमवार को मार्ग के निर्माण के लिए खरखौदा के पास से होकर गुजरने वाली पाई माइनर की पुलिया पर दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया गया। विभाग द्वारा भारी वाहनों की आवाजाही को रोककर अपने निर्माण कार्य को निर्बाध तरीके से अंजाम दिया जाएगा, ताकि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।
खरखौदा-दिल्ली मार्ग के इस करीब चार किलोमीटर लंबे हिस्से को लोक निर्माण विभाग द्वारा सात करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाना है। छह माह में यह सड़क बनकर तैयार होगी। करीब सात किलोमीटर लंबे इस सड़क मार्ग को लोक निर्माण विभाग द्वारा दो फेज में बनाया जा रहा है। पहले फेज के तहत केएमपी एक्सप्रेसवे से लेकर आइएमटी खरखौदा के गेट नंबर वन तक बनाने का काम पहले से ही शुरू किया जा चुका है।
इस हिस्से को चार लेन का बनाया जा रहा है। जिसके लिए एचएसआइआइडीसी की तरफ से न केवल आइएमटी की जमीन लोक निर्माण विभाग को सड़क बनाने के लिए दी गई है, बल्कि सड़क निर्माण के लिए भी लोक निर्माण विभाग को पैसा दिया है। ताकि आने वाले समय में आइएमटी में आवाजाही करने वाले भारी वाहनों का दबाव यह सड़क झेल सके।
वहीं लोक निर्माण विभाग द्वारा अब खरखौदा से लेकर केएमपी एक्सप्रेसवे के मोड़ तक काम शुरू करने के लिए सोमवार को दीवार खड़ी करने का काम करवाया गया, जिसके बाद यहां पर काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आइएमटी गेट नंबर-एक से लेकर औचंदी बार्डर तक भी सड़क निर्माण होगा।
रूट डायवर्ट का लगाया बोर्ड
विभाग की तरफ से भारी वाहनों को खरखौदा दिल्ली मार्ग की बजाए कंवाली-नाहरा मार्ग व बरोणा-पाई-सोहटी मार्ग से आवाजाही करने को लेकर सूचना बोर्ड लगाया है। जबकि स्कूल बसों सहित कार व दोपहिया वाहनों की आवाजाही नियमित रहेगी।
- निर्माण लागत : सात करोड़ दस हजार 915
- सड़क की लंबाई : 3.950 किलो मीटर
- कंक्रीट सड़क की लंबाई : 400 मीटर
- निर्माण की समय सीमा: 6 माह
