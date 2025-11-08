खरखौदा बनता जा रहा मुठभेड़ का ‘हॉटस्पॉट’, इलाके में घुसते ही पुलिस से हो रहा सामना; कई वांटेड गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, खरखौदा। खरखौदा क्षेत्र इन दिनों लगातार मुठभेड़ों के केंद्र के रूप में उभर रहा है। अपराध कर फरार होने वाले कई बदमाशों की पुलिस से आमने-सामने भिड़ंत इसी इलाके में दर्ज हुई है। हाल के समय में विभिन्न मामलों में वांटेड और इनामी बदमाश जब भी इस क्षेत्र में पहुंचे, पुलिस से उनका आमना-सामना हो ही जाता है और इस दौरान होने वाली मुठभेड़ के बाद उन्हें काबू किया जाता है। खरखौदा में बंबीहा गैंग से जुड़े गैंग्स्टर दीपक मान की हत्या के आरोपितों से हुई मुठभेड़ के बाद से यह इलाका सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर और भी अधिक आ गया। इसके बाद बैंक लूट, हत्या और रंगदारी जैसे मामलों में शामिल आरोपित भी इसी क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद पकड़े गए। इतना ही नहीं, दिल्ली में वारदात कर भागे कई शूटरों को भी खरखौदा में ही घेरा गया, जहां पुलिस और स्पेशल यूनिट्स ने उन्हें धर दबोचा।

लगातार हो रही कार्रवाई से साफ है कि खरखौदा में अपराधियों का पुलिस से आमना-सामना होना लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद बदमाश इस क्षेत्र में लगातार सक्रिय भी दिखाई दे रहे हैं। औद्योगिक नगरी के रूप में अपनी पहचान बनाने में जुटे खरखौदा में बदमाशों की लगातार सक्रियता दिखाई देना कई संकेत देती है, जोकि पुलिस सरकार के लिए लगातार चुनौती देने का काम भी कर रहे हैं।



-7 नवंबर को रोहतक के बलियाना में पिता-पुत्र की हत्या कर फरार हुए आरोपितों के साथ एसयूएजी, सोनीपत, क्राइम यूनिट-वन सोनीपत व खरखौदा पुलिस की मुठभेड़, वारदात के कुछ ही घंटों बाद दो आरोपित हिमांशु व सन्नी काबू।



-3 अक्टूबर को छिन्नौली मार्ग पर एसयूएजी सोनीपत व क्राइम यूनिट गोहाना की बदमाशों से मुठभेड़ के बाद आरोपित निशांत व अजय काबू, जुलाई में दमकन के सीआरपीएफ जवान कृष्ण की हत्या का था आरोप।



28 जून को खरखौदा बाईपास किनारे कुख्यात बरोणा निवासी रवि उर्फ लांबा की अल सुबह एसयूएजी, सोनीपत की टीम से मुठभेड़, 12 केस दर्ज, 45 हजार का था ईनामी।



12 जुलाई को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच व स्पेशल टास्क फोर्स, सोनीपत की संयुक्त टीम ने हिमांशु भाऊ गैंग के तीन शुटरों के आशीष, विक्की रिढ़ाना व सन्नी गुज्जर को खरखौदा के मटिंडू मार्ग पर हुई मुठभेड़ के बाद मार गिराया। जोकि गोहाना के मातुराम मिष्ठान भंडार व हिसार के शोरूम पर गोलीबारी करने व मुरथल के गुलशन ढ़ाबे के बाहर एक शराब कारोबारी की गोली मारकर हत्या करने मामलों में वांछित थे, लाखों रूपये के ईनामी बदमाशों पर करी 50 केस दर्ज थे।



5 जुलाई 2024 को कुंडली के एचडीएफसी बैंक के बाहर कैशवैन के गार्ड को गोली मारकर 38 लाख रुपये लूट के आरोपित रेवाड़ी खेड़ा, झज्जर के दीपक से बरोणा-रोहणा के बीच मुठभेड़,



3 फरवरी 2024 को रोहतक व सोनीपत की स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने गोहाना के मातूराम मिष्ठान भंडार के बाहर की गई गोलीबारी के मामले में वांछित हिमांशु भाऊ गैंग के गुर्गों साजिद खान, सौरव, जतीन को बरोणा गांव में हुई मुठभेड़ के बाद काबू किया।



2 अक्टूबर 2023 को सिसाना के नारायण आश्रम के पीछे एसयूएजी, सोनीपत ने मुठभेड़ के बाद चार बदमाशों को पकड़ा। जोकि गढ़ी सिसाना के रहने वाले जसबीर, मंजीत, चेतन व औजस्व थे। चारों पर गोल्डी बराड की गैंग से जुड़े होने के आरोप थे, जो बंबीहा गैंग से जुड़े दीपक मान की हत्या कर हरसाना कला के खेतों में शव फेंके जाने के मामले में वांछित थे।