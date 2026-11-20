संवाद सहयोगी, खरखौदा। क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं और खुले में जलाया जा रहा कूड़ा प्रमुख कारण बन रहे हैं। एक तरफ जहां अवैध रूप से संचालित औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं वातावरण को प्रदूषित कर रहा है।

वहीं, दूसरी तरफ शहर में सफाई के पुराने तरीके भी समस्या को बढ़ा रहे हैं। आज भी नगर पालिका की ओर से सड़कों पर झाड़ू लगाकर सफाई करवाई जा रही है, जिससे धूल उड़कर वातावरण में फैलती है। शहर में धूल को नियंत्रित करने के लिए पानी के छिड़काव की व्यवस्था भी नहीं है। नगर पालिका के पास इसके लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होने से सड़कों पर उड़ती धूल को रोकना मुश्किल हो रहा है। वहीं, खरखौदा क्षेत्र में हरियाणा-दिल्ली सीमा के आसपास संचालित अवैध औद्योगिक इकाइयां भी प्रदूषण का बड़ा स्रोत बनी हुई हैं।

प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ठोस इंतजाम जरूरी इन इकाइयों से निकलने वाले धुएं का असर हरियाणा के साथ दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी पड़ता है। ऐसे में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए औद्योगिक इकाइयों की निगरानी, खुले में कूड़ा जलाने पर रोक और शहर में धूल नियंत्रण के ठोस इंतजाम जरूरी हैं।