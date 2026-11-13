Exclusive: फरीदाबाद में कचरा निस्तारण पर बड़ा फैसला, प्रतापगढ़ प्लांट बनने तक मिर्जापुर गांव में कूड़ा डालेगा निगम

दीपक पांडेय, फरीदाबाद। प्रतापगढ़ में 650 टन क्षमता वाला प्लांट लगने तक नगर निगम की ओर से मिर्जापुर गांव में कूड़ा डाला जाएगा। निगम की ओर से जमीन को चिन्हित कर लिया गया है।

अगले सप्ताह से मिर्जापुर में निगम की ओर से चिन्हित की गई जमीन पर कूड़ा डालना शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि, विरोध के डर की वजह से निगम अधिकारी मिर्जापुर में कूड़ा डालने को लेकर स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं।

इस समय शहर में करीब 50 हजार टन कूड़ा अलग-अलग जगहों पर पड़ा है। निगम की ओर से पहले भांकरी गांव में कूड़ा डाला जा रहा था। लेकिन भांकरी गांव के लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 70 हजार टन कूड़े का पहाड़ हाईकोर्ट ने भांकरी गांव के रकबे में आने वाली जमीन को वन्य जीवों के लिए संरक्षित बताकर उस पर स्टे लगा दिया। जिसकी वजह से निगम की परेशानी बढ़ गई। क्योंकि प्रतापगढ़ में पहले ही 70 हजार टन कूड़े का पहाड़ खड़ा हुआ है। केवल 150 टन ही निस्तारित हो पा रहा है।