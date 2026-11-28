जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत के राजकीय माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में संचालित कुशल बिजनेस चैलेंज (''केबीसी 3.0) कार्यक्रम तीन दिन आयोजित किए जाएंगे। इन प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है।

समग्र शिक्षा के जिला परियोजना संयोजक (डीपीसी) कार्यालय की ओर से जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) एवं खंड संसाधन समन्वयकों (बीआरसी) को पत्र जारी कर सभी निर्धारित प्रक्रियाएं अनिवार्य रूप से पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब को गंभीरता से लिया जाएगा।

तीन दिन चलेंगी केबीसी 3.0 की क्लासेज

सभी विद्यालय मुखियाओं को कक्षा नौवीं से 12वीं तक की समय-सारणी में सप्ताह के तीन दिन केबीसी 3.0 की कक्षाओं के लिए निर्धारित करने होंगे। निर्धारित समय-सीमा के भीतर पाठ्यक्रम को पूरा करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही, संबंधित कक्षाओं के प्रत्येक अध्यापक और विद्यार्थी के पास मुद्रित पाठ्य सामग्री या पुस्तकें होना अनिवार्य किया गया है।

पीएम श्री विद्यालयों के लिए बजट निदेशालय द्वारा जारी किया जा चुका है, जबकि अन्य विद्यालयों को खंड स्तर के निर्देशानुसार पुस्तकों का मुद्रण करवाना होगा, जिसके बिलों का भुगतान बाद में प्रतिपूर्ति (रीइंबर्समेंट) के माध्यम से किया जाएगा। विद्यार्थी देंगे बिजनेस आइडिया, पोर्टल पर अपलोड होगी रिपोर्ट कार्यक्रम के तहत कक्षा नौवीं से 12वीं तक के सभी पात्र विद्यार्थियों का शत-प्रतिशत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, ताकि कोई भी छात्र इससे वंचित न रहे। कक्षा नौवीं और 10वीं के संबंधित अध्यापकों को नियमित रूप से कक्षाओं की 'लेसन कंप्लीशन रिपोर्ट' (एलसीआर) केबीसी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।