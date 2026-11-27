जागरण संवाददाता, सोनीपत। जनगणना-2027 की तैयारी तेज हो गई है। उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि जनगणना-2027 के तहत जिले के नागरिकों को घर बैठे स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत नागरिक 10 जनवरी से 24 जनवरी, 2027 तक आनलाइन माध्यम से अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकेंगे।

उपायुक्त ने बताया कि इस प्रक्रिया के लिए नागरिकों को जनगणना के आधिकारिक पोर्टल (se.census.gov.in) पर जाकर निर्धारित 40 सवालों का विवरण भरना होगा। ऑफलाइन जनगणना की भी सुविधा इसके उपरांत, 25 जनवरी से 28 फरवरी, 2027 तक जनगणना विभाग के प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना का कार्य करेंगे। डीसी नेहा सिंह ने जिलेवासियों से स्व-गणना सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है, जिसके आंकड़े भविष्य की विकास योजनाओं और नीतियों के निर्माण का आधार बनते हैं।