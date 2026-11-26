जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में आम्रपाली एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक युवक और युवती की मौत हो गई। राजलूगढ़ी और गन्नौर रेलवे स्टेशन के बीच दोपहर करीब 3 बजे यह हादसा हुआ।

आम्रपाली एक्सप्रेस के सामने आने से दोनों की मौत हुई है। मृतक युवक और युवती की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।

जानकारी के अनुसार, हादसे के बाद ट्रेन 15 मिनट तक घटनास्थल पर ही रुकी रही। दोनों के शवों के टुकड़े रेलवे ट्रैक पर काफी दूर तक फैल गए।

घटना की सूचना मिलते ही गन्नौर जीआरपी मौके पर पहुंची और शवों के टुकड़े उठाकर पोस्टमॉर्टम के भिजवा दिया। गन्नौर जीआरपी मामले की जांच और पहचान करने में जुटी है।

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