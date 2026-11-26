जागरण संवाददाता, सोनीपत। जिले में एक निजी खेल अकादमी के कबड्डी कोच पर 13 वर्षीय नाबालिग खिलाड़ी के साथ कुकर्म करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित किशोर के स्वजनों की शिकायत पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने की भनक लगते ही आरोपित कोच ने गोहाना-सोनीपत रेल लाइन पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली।

कोच अंकित पर क्या लगा था आरोप? प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपित अंकित एक निजी अकादमी में कबड्डी कोच के तौर पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देता था। पीड़ित 13 वर्षीय किशोर कुछ दिन पहले ही इस अकादमी में कोचिंग लेने के लिए आया था। आरोप है कि कोच अंकित ने नाबालिग खिलाड़ी के साथ कुकर्म किया।

मेडिकल के लिए खानपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया किशोर घटना के बाद डरे-सहमे किशोर ने घर पहुंचकर अपने स्वजनों को आपबीती सुनाई। इसके बाद स्वजनों ने तत्काल मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। बृहस्पतिवार को पुलिस पीड़ित किशोर का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए उसे गोहाना के नागरिक अस्पताल लेकर पहुंची, जहां से चिकित्सकों ने उसे आगामी जांच के लिए खानपुर स्थित भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।