    श्मशान घाट में दुष्कर्म... सोनीपत पुलिस ने 100 से अधिक युवकों के कपड़े उतरवाए, आरोपी अब भी फरार

    By Deepak Gijwal Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 07:51 AM (IST)

    मोहना थाना क्षेत्र के एक गांव में काम से लौट रही युवती का अपहरण कर श्मशान घाट ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस आरोपी की तलाश करने के बजाय जांच कर रही है। 6 नवंबर को सोनीपत के एक मॉल से काम से घर लौट रही युवती के साथ चेहरा ढके एक युवक ने दुष्कर्म किया।

    युवती की शिकायत पर मोहना पुलिस ने रविवार को मामला दर्ज कर 100 से ज्यादा युवकों से पूछताछ की।

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। मोहना थाना क्षेत्र के एक गांव में काम से लौट रही युवती का अपहरण कर श्मशान घाट ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस आरोपी की तलाश करने के बजाय जांच कर रही है। 6 नवंबर को सोनीपत के एक मॉल से काम से घर लौट रही युवती के साथ चेहरा ढके एक युवक ने दुष्कर्म किया।

    युवती की शिकायत पर मोहना पुलिस ने रविवार को मामला दर्ज कर 100 से ज्यादा युवकों से पूछताछ की। युवती ने बचने के लिए आरोपी के शरीर को नाखूनों से खरोंचा था, इसलिए पुलिस ने कई युवकों से उसके कपड़े उतरवाकर खरोंच के निशानों की जांच करवाई। पीड़िता के गांव के 20 से ज्यादा युवकों से भी पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला है।

    मोहना क्षेत्र के एक गांव की युवती शहर के एक मॉल में काम करती है। वह गोहाना रोड से उतरकर करीब एक किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जाती थी। 6 नवंबर को युवती काम के बाद घर लौट रही थी। वह गोहाना रोड पर गाड़ी से उतरकर पैदल घर गई।

    पीड़िता ने अपने परिवार और गाँव वालों को बताया कि इसी दौरान, मुँह पर कपड़ा बाँधे एक व्यक्ति उसे जबरन श्मशान घाट ले गया। वहाँ उसने उसके हाथ-पैर बाँध दिए, उसके साथ बलात्कार किया और भाग गया।

    पुलिस मौके पर पहुँची और उसे मेडिकल जाँच के लिए सिविल अस्पताल ले आई, जहाँ उसकी हालत बिगड़ने पर उसे भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान (पीजीआई) रेफर कर दिया गया। पीड़िता का खानपुर कलां स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच, पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया है।

    कारखानों में जाकर जांच कर रही है पुलिस 

    पुलिस ने आस-पास के कारखानों में काम करने वाले 100 से ज़्यादा युवकों से पूछताछ की है। मारपीट के दौरान आरोपी के शरीर पर पड़े निशानों की जाँच के लिए उनके कपड़े उतरवाए गए। पुलिस ने महिला के गाँव के 20 से ज़्यादा युवकों से भी पूछताछ की है। कई और लोगों को थाने बुलाया गया है। उन्होंने कारखाने के प्रबंधन से वहाँ काम करने वाले युवकों के बारे में भी जानकारी माँगी है।

    पुलिस जाँच में पता चला है कि आरोपी स्थानीय निवासी है। हो सकता है कि वह युवती पर नज़र रख रहा हो और उसे पता हो कि वह कब आ रही है। आरोपी आस-पास के गाँवों की बोली बोलता था। आरोपियों तक पहुँचने के लिए, पुलिस ने जाँच के दौरान कई युवकों की आवाज़ें रिकॉर्ड की हैं, ताकि आगे की जाँच के लिए उन्हें युवती को सुनाया जा सके।

    मोहना थाना पुलिस कई अन्य टीमों के साथ मामले की जाँच कर रही है। कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जाँच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

    ओंकार, पुलिस प्रवक्ता, सोनीपत