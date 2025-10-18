महिला विश्वविद्यालय के स्टाफ को चार माह से नहीं मिला वेतन, अधिकारियों ने दीवाली से पहले जारी किए जाने का दिया आश्वासन

जागरण संवाददाता, गोहाना। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों, टीचिंग, नान-टीचिंग व एचकेआरएन समेत समस्त स्टाफ को चार माह से वेतन नहीं मिला है। इस संबंध में कर्मचारी कुलपति व अन्य उच्च अधिकारियों से मिले तो आश्वासन दिया कि दीवाली से पहले वेतन देने के प्रयास किए जा रहे हैं।वेतन न मिलने से सभी कर्मचारी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और इससे उनकी दीपावली के त्योहार की तैयारियों पर भी बुरा असर पड़ेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जीवन-यापन और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा असर बीपीएस महिला विश्वविद्यालय की अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन की अध्यक्ष डा. सुमन रंगा, उपाध्यक्ष डा. विजय मलिक, डा. शीतल शर्मा, डा. दिनेश, डा. अंजू, डा. अमित के अनुसार जुलाई, अगस्त, सितंबर व अक्टूबर का वेतन न मिलने के कारण शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मचारियों को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे उनके जीवन-यापन के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।