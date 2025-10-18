महिला विश्वविद्यालय के स्टाफ को चार माह से नहीं मिला वेतन, अधिकारियों ने दीवाली से पहले जारी किए जाने का दिया आश्वासन
भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों और अन्य कर्मचारियों को चार महीने से वेतन नहीं मिला है। अधिकारियों ने दिवाली से पहले वेतन देने का आश्वासन दिया है, लेकिन वेतन न मिलने से कर्मचारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इससे उनके जीवन-यापन और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। कर्मचारियों ने वेतन जारी करने की गुहार लगाई है।
जागरण संवाददाता, गोहाना। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों, टीचिंग, नान-टीचिंग व एचकेआरएन समेत समस्त स्टाफ को चार माह से वेतन नहीं मिला है। इस संबंध में कर्मचारी कुलपति व अन्य उच्च अधिकारियों से मिले तो आश्वासन दिया कि दीवाली से पहले वेतन देने के प्रयास किए जा रहे हैं।वेतन न मिलने से सभी कर्मचारी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और इससे उनकी दीपावली के त्योहार की तैयारियों पर भी बुरा असर पड़ेगा।
जीवन-यापन और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा असर
बीपीएस महिला विश्वविद्यालय की अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन की अध्यक्ष डा. सुमन रंगा, उपाध्यक्ष डा. विजय मलिक, डा. शीतल शर्मा, डा. दिनेश, डा. अंजू, डा. अमित के अनुसार जुलाई, अगस्त, सितंबर व अक्टूबर का वेतन न मिलने के कारण शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मचारियों को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे उनके जीवन-यापन के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
वेतन जारी करने का आग्रह
कर्मचारियों को पारिवारिक दायित्वों, ऋण भुगतान, बच्चों की शिक्षा, मेडिकल बिल और दैनिक घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करना अत्यंत कठिन हो गया है। पांच महीने से मेडिकल बिल का भुगतान न होने के कारण बीमारी से पीड़ित कर्मचारी या उनसे संबंधित बहुत ही परेशान हैं। कर्मचारियों ने कुलपति, रजिस्ट्रार एवं वित्त अधिकारी से दोबारा आग्रह किया कि सभी शिक्षण व गैर-शिक्षण कर्मचारियों का लंबित वेतन जारी किया जाए।
