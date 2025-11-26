VIP नंबरों का नया रिकॉर्ड: 1.17 करोड़ में लगी HR88B8888 की बोली, बना अब तक का सबसे महंगा कार नंबर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा में इस सप्ताह हुई ऑनलाइन नीलामी में कार रजिस्ट्रेशन नंबर HR88B8888 ने नया रिकॉर्ड बना दिया। यह VIP नंबर 1.17 करोड़ रुपये में बिका और देश का सबसे महंगा रजिस्ट्रेशन नंबर बन गया। इस नंबर के लिए कुल 45 आवेदन आए थे, जबकि इसका बेस प्राइस सिर्फ 50,000 रुपये ही था। नीलामी में दोपहर 12 बजे तक बोली 88 लाख रुपये तक पहुंच गई थी और अंत में यह 1.17 करोड़ रुपये पर बंद हुई।

हरियाणा में VIP नंबरों की यह नीलामी हर सप्ताह ऑनलाइन होती है, जिसमें आवेदन शुक्रवार शाम 5 से सोमवार सुबह 9 बजे तक लिए जाते हैं और परिणाम बुधवार शाम 5 बजे घोषित किए जाते हैं। पूरी प्रक्रिया fancy.parivahan.gov.in पोर्टल पर होती है।

HR88B8888 नंबर को खास इसलिए माना गया क्योंकि इसमें 8888 का आकर्षक सेट है और साथ ही ‘B’ अक्षर का आकार भी ‘8’ जैसा दिखता है, जिससे पूरा नंबर लगभग एक जैसी आकृति का बन जाता है। इससे इसकी मांग और कीमत दोनों बढ़ गईं।

गौरतलब है कि इससे पहले अप्रैल में केरल के टेक उद्यमी वेनू गोपालकृष्णन ने अपनी Lamborghini Urus Performante के लिए KL 07 DG 0007 नंबर करीब 46 लाख रुपये में खरीदा था। आरटीओ का कहना है कि कोई कितनी भी बिड लगा सकता है, राशि जमा कराने के लिए उसके पास सात दिन होते हैं, आज तक अधिक राशियों की बिड तो लगाई गई, लेकिन किसी ने भी इसे जमा नहीं करवाया।