    सोनीपत: 2025 में लगभग 32 हजार चालान, फिर भी 288 मौतें; NH-44 पर ड्राइवरों की मनमानी जारी

    By Deepak Gijwal Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 12:11 PM (IST)

    सोनीपत में राजमार्ग पर दुर्घटनाओं का मुख्य कारण मानवीय भूलें हैं, जैसे तेज गति और गलत ओवरटेकिंग। सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और ब्लैक स्पॉट की समस्या भी दुर्घटनाओं का कारण हैं। NH-44 पर आधी दुर्घटनाएँ होती हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाना और ओवरस्पीडिंग जैसे उल्लंघन आम हैं। सुरक्षित यात्रा के लिए यातायात नियमों का पालन करने की अपील की जाती है।

    सोनीपत में राजमार्ग पर दुर्घटनाओं का मुख्य कारण मानवीय भूलें हैं। सांकेतिक तस्वीर

     जागरण संवाददाता, सोनीपत। इंसानी भूल और ड्राइवरों की गलतियों की वजह से हाईवे पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। कोहरे में तेज़ गाड़ी चलाना, गलत तरीके से ओवरटेक करना, सही दूरी न बनाए रखना, लो बीम की जगह हाई बीम का इस्तेमाल करना, टूटी हुई टेललाइट या बिना इंडिकेटर के टर्न सिग्नल पर स्विच करना जैसी गलतियां एक्सीडेंट की मुख्य वजहें हैं।

    तेज गाड़ी चलाना एक्सीडेंट की सबसे बड़ी वजह है। सुरक्षा के कड़े इंतज़ामों के बावजूद, कई ड्राइवर सुरक्षा के नियमों को नजरअंदाज करते हैं और बिना रिफ्लेक्टर, अनफिट गाड़ियाँ और ओवरलोड गाड़ियाँ चलाते हैं, जिससे दूसरों की जान खतरे में पड़ती है।

    हाईवे को सबसे असुरक्षित माना जाता है। यहां इंसानी भूल और नियमों की अनदेखी की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। जिले में होने वाले कुल एक्सीडेंट में से आधे अकेले NH-44 पर होते हैं। इस हाईवे को पार करने वाले पैदल चलने वाले लोग गाड़ियों की चपेट में आ रहे हैं। इस हाईवे पर पाँच ब्लैक स्पॉट खत्म नहीं किए गए हैं क्योंकि इन जगहों पर FOB बनाए जाने हैं। इन पाँच जगहों पर मज़दूर और दूसरे लोग पैदल हाईवे पार करते हैं। ड्राइवर इन जगहों से तेज़ रफ़्तार से गुज़रते हैं, जिससे उन्हें चोटें आती हैं।

    यह भी एक्सीडेंट का एक कारण

    हाईवे पर कई जगहों पर एक साथ एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनने से एक्सीडेंट का खतरा बढ़ गया है। हाईवे से उतरने वाले और हाईवे पर आने वाले लोग एक ही समय पर एक-दूसरे से टकराते हैं, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है।

    साल के हिसाब से एक्सीडेंट

    साल

    		 ओवरस्पीडिंग चालान एक्सीडेंट मौतें
    2021 15,945 374 537
    2022 17,547 385 390
    2023 00,000 000 379
    2024 00,000 253 319
    2025 32,617 220 288

    नोट: साल 2025 के आंकड़े अक्टूबर तक के हैं।

    नवंबर 2025: KMP एक्सप्रेसवे पर जारी चालान

    उल्लंघन का प्रकार चालान संख्या
    शराब पीकर गाड़ी चलाना (Drink & Drive) 95
    तीन सवारी (ट्रिपल राइडिंग) 181
    लेन बदलने का उल्लंघन 510
    गलत दिशा में गाड़ी चलाना 449
    गैर-कानूनी लाइट/हॉर्न का इस्तेमाल 16

    कैंपेन का मुख्य मकसद जनता के लिए सुरक्षित सफर पक्का करना है। ड्राइवरों से स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाने, ट्रैफिक नियमों और लेन ड्राइविंग का पालन करने और गलत पार्किंग से बचने की अपील की जाती है। सुरक्षित ड्राइव करें, सुरक्षित रहें। ट्रैफिक नियमों का पालन करके अपनी और दूसरों की जान बचाएं।
    -नरेंद्र कादियान, DCP, ट्रैफिक