सोनीपत: 2025 में लगभग 32 हजार चालान, फिर भी 288 मौतें; NH-44 पर ड्राइवरों की मनमानी जारी

जागरण संवाददाता, सोनीपत। इंसानी भूल और ड्राइवरों की गलतियों की वजह से हाईवे पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। कोहरे में तेज़ गाड़ी चलाना, गलत तरीके से ओवरटेक करना, सही दूरी न बनाए रखना, लो बीम की जगह हाई बीम का इस्तेमाल करना, टूटी हुई टेललाइट या बिना इंडिकेटर के टर्न सिग्नल पर स्विच करना जैसी गलतियां एक्सीडेंट की मुख्य वजहें हैं।

तेज गाड़ी चलाना एक्सीडेंट की सबसे बड़ी वजह है। सुरक्षा के कड़े इंतज़ामों के बावजूद, कई ड्राइवर सुरक्षा के नियमों को नजरअंदाज करते हैं और बिना रिफ्लेक्टर, अनफिट गाड़ियाँ और ओवरलोड गाड़ियाँ चलाते हैं, जिससे दूसरों की जान खतरे में पड़ती है।

हाईवे को सबसे असुरक्षित माना जाता है। यहां इंसानी भूल और नियमों की अनदेखी की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। जिले में होने वाले कुल एक्सीडेंट में से आधे अकेले NH-44 पर होते हैं। इस हाईवे को पार करने वाले पैदल चलने वाले लोग गाड़ियों की चपेट में आ रहे हैं। इस हाईवे पर पाँच ब्लैक स्पॉट खत्म नहीं किए गए हैं क्योंकि इन जगहों पर FOB बनाए जाने हैं। इन पाँच जगहों पर मज़दूर और दूसरे लोग पैदल हाईवे पार करते हैं। ड्राइवर इन जगहों से तेज़ रफ़्तार से गुज़रते हैं, जिससे उन्हें चोटें आती हैं।

यह भी एक्सीडेंट का एक कारण हाईवे पर कई जगहों पर एक साथ एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनने से एक्सीडेंट का खतरा बढ़ गया है। हाईवे से उतरने वाले और हाईवे पर आने वाले लोग एक ही समय पर एक-दूसरे से टकराते हैं, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है।