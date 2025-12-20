Haryana Weather: 24 दिसंबर तक पूरे हरियाणा पर पड़ेगी बादल-धुंध और ठंड की मार, IMD ने जारी किया अलर्ट

जागरण संवाददाता, सोनीपत। Haryana Mausam उत्तरी बर्फीली हवाओं की दस्तक और एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जिले में कड़ाके की ठंड का नया दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आरेंज अलर्ट जारी किया है।

प्रदेश भर में 24 दिसंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहने का अनुमान है, जिससे बादल, घनी धुंध और ठिठुरन बनी रहेगी।

जिले में लगातार तीसरे दिन भी जनजीवन कोहरे की चादर में लिपटा रहा।

शनिवार के कोहरे में 10 मीटर तक रही दृश्यता

शनिवार सुबह कोहरा इतना घना था कि दृश्यता महज 5 से 10 मीटर रह गई। दोपहर तक सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए, जिससे कोल्ड डे जैसी परिस्थितियां बनी रहीं।

शाम होते ही शीत लहर के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिए।

यातायात पर ब्रेक: 9 घंटे तक लेट हुई ट्रेनें

कोहरे का सबसे ज्यादा प्रहार यातायात व्यवस्था पर पड़ा है। रेल मार्ग पर चलने वाली ट्रेनें अपने निर्धारित समय से एक से नौ घंटे की देरी से स्टेशनों पर पहुंचीं। वहीं, सड़कों पर रोडवेज की बसें भी रेंगती नजर आईं और समय पर चक्कर पूरा नहीं कर पाईं।