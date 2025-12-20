Haryana Weather: 24 दिसंबर तक पूरे हरियाणा पर पड़ेगी बादल-धुंध और ठंड की मार, IMD ने जारी किया अलर्ट
जागरण संवाददाता, सोनीपत। Haryana Mausam उत्तरी बर्फीली हवाओं की दस्तक और एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जिले में कड़ाके की ठंड का नया दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आरेंज अलर्ट जारी किया है।
प्रदेश भर में 24 दिसंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहने का अनुमान है, जिससे बादल, घनी धुंध और ठिठुरन बनी रहेगी।
जिले में लगातार तीसरे दिन भी जनजीवन कोहरे की चादर में लिपटा रहा।
शनिवार के कोहरे में 10 मीटर तक रही दृश्यता
शनिवार सुबह कोहरा इतना घना था कि दृश्यता महज 5 से 10 मीटर रह गई। दोपहर तक सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए, जिससे कोल्ड डे जैसी परिस्थितियां बनी रहीं।
शाम होते ही शीत लहर के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिए।
यातायात पर ब्रेक: 9 घंटे तक लेट हुई ट्रेनें
कोहरे का सबसे ज्यादा प्रहार यातायात व्यवस्था पर पड़ा है। रेल मार्ग पर चलने वाली ट्रेनें अपने निर्धारित समय से एक से नौ घंटे की देरी से स्टेशनों पर पहुंचीं। वहीं, सड़कों पर रोडवेज की बसें भी रेंगती नजर आईं और समय पर चक्कर पूरा नहीं कर पाईं।
नेशनल हाईवे पर वाहनों की गति 20 से 40 किमी प्रति घंटा तक सिमट गई। खासकर ग्रामीण इलाकों और हाईवे पर गीली सड़कों के कारण दोपहिया वाहन चालकों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है।
22 दिसंबर के आसपास हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। 23 दिसंबर के बाद उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं के चलने से रात्रि तापमान में और गिरावट आएगी। दिल्ली-एनसीआर में नमी के कारण घने कोहरे की चादर 25 दिसंबर तक बनी रह सकती है।
-डॉ. प्रेमदीप, मौसम विज्ञानी
वर्तमान ट्रेन लेट स्टेटस
|ट्रेन संख्या व नाम
|देरी
|अप लाइन की ट्रेनें
|15707 आम्रपाली एक्सप्रेस
|9:50 घंटे
|11057 अमृतसर एक्सप्रेस
|5:05 घंटे
|2919 मालवा एक्सप्रेस
|4:20 घंटे
|14217 ऊंचाहार एक्सप्रेस
|9:40 घंटे
|64531 दिल्ली-पानीपत मेमू
|1:10 घंटे
|12497 शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस
|3:35 घंटे
|12011 कालका शताब्दी एक्सप्रेस
|3:00 घंटे
|64465 नई दिल्ली-कुरुक्षेत्र मेमू
|2:35 घंटे
|11841 गीता जयंती एक्सप्रेस
|4:31 घंटे
|12925 पश्चिम एक्सप्रेस
|2:00 घंटे
|14507 बठिंडा एक्सप्रेस
|3:15 घंटे
|14679 अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस
|-1:30 घंटे (पहले)
|डाउन लाइन की ट्रेनें
|20434 जम्मू मेल
|1:50 घंटे
|12312 नेताजी एक्सप्रेस
|2:18 घंटे
|14054 हिमाचल एक्सप्रेस
|2:20 घंटे
|18310 टाटानगर एक्सप्रेस
|3:02 घंटे
|64464 पानीपत-नई दिल्ली मेमू
|1:30 घंटे
|64472 पानीपत-गाजियाबाद मेमू
|2:17 घंटे
|64002 पानीपत-दिल्ली ईएमयू
|2:12 घंटे
|64462 एचएनके पैसेंजर
|3:05 घंटे
|64452 केडीएम पैसेंजर
|3:15 घंटे
|11078 झेलम एक्सप्रेस
|1:30 घंटे
|64536 पानीपत-दिल्ली मेमू
|1:35 घंटे
|14508 बठिंडा एक्सप्रेस
|1:07 घंटे
|14680 इंटरसिटी एक्सप्रेस
|2:25 घंटे
|64454 कुरुक्षेत्र-दिल्ली पैसेंजर
|3:25 घंटे
|12926 पश्चिम एक्सप्रेस
|4:00 घंटे
|22430 दिल्ली सूपरफास्ट एक्सप्रेस
|4:10 घंटे
|11058 दादर एक्सप्रेस
|2:30 घंटे
