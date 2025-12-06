Language
    हरियाणा के हर जिले में खुलेंगे हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर, CM नायब सिंह सैनी ने की घोषणा

    By Satish Kumar Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:16 AM (IST)

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि हर जिले में हाई-परफॉर्मेंस सेंटर और गांवों में मिनी-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने स्पो ...और पढ़ें

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि हर जिले में हाई-परफॉर्मेंस सेंटर और गांवों में मिनी-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, राई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित इंडियन मॉडल ऑफ मॉडर्न स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि चार M- मॉडर्न, मेंटैलिटी, मैनेजमेंट और मोरैलिटी- खेलों के भारतीयकरण की नींव साबित होंगे। उन्होंने घोषणा की कि एथलीटों की प्रैक्टिस के लिए हर जिले में हाई-परफॉर्मेंस सेंटर और गांवों में मिनी-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे।

    राई में हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में दो दिन की कॉन्फ्रेंस में BJP के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, MLA और मेयर ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि भारत 2026 और 2028 के ओलंपिक में अपनी मेडल टैली में काफी सुधार करेगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में बड़े बदलाव, सोच और अप्रोच में बदलाव देखने को मिल रहा है। सेमिनार से निकले नतीजे साइंटिफिक मैनेजमेंट को टैलेंट के साथ जोड़ेंगे, जिससे भविष्य में बहुत पॉजिटिव नतीजे मिलेंगे। देसी खेल स्टाइल, हमारे अपने सिंबल और खेल परंपराओं के मेल को अंधी नकल से दूर करना होगा।

    कॉन्फ्रेंस में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि स्पोर्ट्स को इस तरह से बनाया जाए जो भारत की भावना को दिखाए। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स कोई छोटा फील्ड नहीं बल्कि एक बड़ा फील्ड है। यह बहुत बड़ा रोज़गार, इनोवेशन और साइंस पर आधारित सेक्टर बन गया है।

    स्पोर्ट्स के लिए फंड की कमी कोई रुकावट नहीं बनेगी

    मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले 11 सालों में स्पोर्ट्स सेक्टर में ₹989 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। इस फाइनेंशियल ईयर के बजट में ₹589 करोड़ 69 लाख का प्रोविज़न किया गया है। स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट में फंडिंग कोई रुकावट नहीं बनेगी। राज्य में तीन स्टेट-लेवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 21 डिस्ट्रिक्ट-लेवल स्टेडियम, 163 राजीव गांधी रूरल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 245 रूरल स्टेडियम, 382 इनडोर जिम, 10 स्विमिंग पूल, 11 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, 14 हॉकी एस्ट्रोटर्फ, दो फुटबॉल सिंथेटिक सरफेस और नौ मल्टीपर्पस हॉल बनाए गए हैं।

    क्रीड़ा भारती के नेशनल ऑर्गनाइजेशन मिनिस्टर प्रसाद महानकर ने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस स्पोर्ट्स में इनोवेशन को बढ़ावा देगी और एथलीट्स को प्रमोट करने में मदद करेगी। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अशोक कुमार ने कहा कि इस दो दिन के सेमिनार का मकसद स्पोर्ट्स में इंडियन कल्चर को शामिल करना है।

    इस मौके पर BJP के स्टेट प्रेसिडेंट मोहनलाल बड़ौली, MLA कृष्णा गहलावत, निखिल मदान, पवन खरखौदा, मेयर राजीव जैन, ओलंपिक रेसलर योगेश्वर दत्त, BJP डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अशोक भारद्वाज, बिजेंद्र मलिक और अधिकारी मौजूद थे।