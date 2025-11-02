Language
    निरंकारी संत समागम में आज से भेजी जाएंगी बसें, यात्रियों को होगी परेशानी; देश-विदेश से शामिल होंगे श्रद्धालु

    By Sandeep Kumar Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 05:19 PM (IST)

    सोनीपत में संत निरंकारी मिशन के वार्षिक समागम के लिए रोडवेज 280 बसें उपलब्ध कराएगा। ये बसें श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगी। 3 नवंबर से 6 नवंबर तक 120 ड्राइवर और 120 कंडक्टर तैनात किए गए हैं। बसों की आवाजाही से यात्रियों को कुछ मार्गों पर परेशानी हो सकती है, लेकिन रोडवेज ने बसों के फेरे बढ़ाकर सुविधा सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। संत निरंकारी समागम में देश-विदेश से श्रद्धालु शामिल हुए हैं।

    त निरंकारी मिशन के वार्षिक संत समागम को लेकर रोडवेज से 280 बसें मांगी गई।

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। संत निरंकारी मिशन के वार्षिक संत समागम को लेकर रोडवेज से 280 बसें मांगी गई हैं। ये बसें संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल में आयोजित होने वाले इस समागम के बाद श्रद्धालुओं की घर वापसी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सोमवार से बसों को समागम में भेजना शुरू किया जाएगा और चार दिन में 280 भेजी जाएगी।

    इसके लिए रोडवेज ने 120 ड्राइवर और 120 कंडक्टरों की ड्यूटी लगाई है। ये ड्राइवर व कंडक्टर बसों को संचालन करेंगे। ये बसें तीन से छह नवंबर तक कार्यक्रम में रहेगी। इस दौरान यात्रियों को कई रूटों पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

    भोड़वाल माजरी में संत निरंकारी समागम 31 अक्टूबर से शुरू हुआ था और तीन नवंबर तक इसका समापन होगा। कार्यक्रम में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आएं हुए हैं। इस समागम के समापन के बाद श्रद्धालुओं को उनके गृह जिलों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रोडवेज विभाग को दी गई है। रोडवेज द्वारा तैयार की गई रूपरेखा के अनुसार 280 बसों को लगाया गया है।

    ये बसें श्रद्धालुओं को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल सहित विभिन्न राज्यों तक पहुंचाएंगी।बस अड्डे से बसे जाने के कारण यात्रियों को चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान जैसे राज्यों के अलावा लोकल रूटों पर भी परेशानी हो सकती है, हालांकि रोडवेज के अधिकारियों का कहना है कि बसों के फेरे बढ़ा दिए गए जाएंगे और सवारियों के अनुसार बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे यात्रियों को परेशानी नहीं होगी।

    संत निरंकारी समागम को लेकर विभाग के पास कुल 280 बसों की मांग आई है। इस बसों को निर्धारित शेड्यृूल के अनुसार भेजा जाएगा। रोडवेज का प्रयास रहेगा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ-साथ आम यात्रियों को भी किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।यात्रियों की सुविधा के लिए बस अड्डा में बसों के फेरे बढाए जाएंगे। - संजय कुमार, जीएम, रोडवेज